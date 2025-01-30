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30 января 2025, 16:36 |
557
1

ВИДЕО. Тяжело не залипнуть. Огненный рекламный видеоролик Wilson и Костюк

Компания представила исключительно женскую версию теннисных кроссовок

30 января 2025, 16:36 |
557
1
ВИДЕО. Тяжело не залипнуть. Огненный рекламный видеоролик Wilson и Костюк
Wilson. Марта Костюк

Американская компания Wilson выпустила огненный рекламный видеоролик с первой ракеткой Украины Мартой Костюк, с которой у нее контракт.

На видео наложен спич мамы Марты Талины. Талина говорит на украинском языке слова поддержки своей дочери.

Wilson и Марта представили исключительно женскую версию теннисных кроссовок под названием «Intrigue».

«Мы с Wilson хотели создать что-то, что позволит женщинам двигаться быстрее и быть более ловкими, и при этом выглядеть стильно. Intrigue выполняет именно эти задачи. Эта обувь делает мою игру еще более быстрой, еще более неудержимой, и я надеюсь, что она поможет спортсменкам во всем мире повысить свой уровень игры в теннис», – рассказала Марта.

ВИДЕО. Тяжело не залипнуть. Огненный рекламный видеоролик Wilson и Костюк

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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NM16071
Єдине. що у неї добре виходить - це знімати ролики, ой, ще на пляжі загоряти
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