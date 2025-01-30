Американская компания Wilson выпустила огненный рекламный видеоролик с первой ракеткой Украины Мартой Костюк, с которой у нее контракт.

На видео наложен спич мамы Марты Талины. Талина говорит на украинском языке слова поддержки своей дочери.

Wilson и Марта представили исключительно женскую версию теннисных кроссовок под названием «Intrigue».

«Мы с Wilson хотели создать что-то, что позволит женщинам двигаться быстрее и быть более ловкими, и при этом выглядеть стильно. Intrigue выполняет именно эти задачи. Эта обувь делает мою игру еще более быстрой, еще более неудержимой, и я надеюсь, что она поможет спортсменкам во всем мире повысить свой уровень игры в теннис», – рассказала Марта.

ВИДЕО. Тяжело не залипнуть. Огненный рекламный видеоролик Wilson и Костюк