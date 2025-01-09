В третий день учебно-тренировочного сбора в Турции, 8 января, команда «Динамо» провела две тренировки.

Утреннее занятие началось с силовой работы, для чего прямо на поле тренерский штаб подготовил для игроков разные силовые станции – с гантелями, штангами и прочим орудием. Дальше началась работа с мячами. Во время одного из упражнений, разбившись на шестерки, игроки соревновались в мини-эстафете.

Вечерняя тренировка началась с беговой работы. Игроки, разбитые на группы, должны были пробежать определенную дистанцию ​​в заданном темпе. В первые дни сбора игрокам приходится часто сталкиваться с интервальным бегом.

Работа с мячами началась с отработки передач и перемещений в группах. Далее все полевые игроки работали над контролем мяча в одной общей группе, разбитые на две команды с несколькими нейтральными. В это время голкиперы работали раздельно.

Во время финальной части занятия игроки были поделены на группы по амплуа – пока защитники работали без ворот над оборонительным построением под руководством Сергея Федорова, игроки группы атаки отрабатывали комбинации и завершения атак.

В четверг, 9 января, в планах «бело-синих» – снова две тренировки. А в пятницу, 10 января, динамовцам предстоит первый матч в 2025 году. Соперником в контрольной игре будет германский «Магдебург».

ФОТО. Зимние сборы Динамо. Силовые упражнения, игра в атаке и защите