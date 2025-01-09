В ходе тренировочного сбора в Турции, 8 января, команда «Динамо» провела игровой мини-турнир.

Подопечные Александра Шовковского провели небольшой турнир на турецком сборе.

Динамовцы разделились на четыре команды и играли на победителя.

В пятницу, 10 декабря, динамовцев ждет первый матч в 2025 году. Соперником в контрольной игре будет «Магдебург» из Германии.

ВИДЕО. Динамо провело мини-турнир четырех команд на сборах в Турции