Украина. Премьер лига09 января 2025, 05:23 | Обновлено 09 января 2025, 05:41
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ВИДЕО. Динамо провело мини-турнир четырех команд на сборах в Турции
Подопечные Александра Шовковского провели небольшой турнир
09 января 2025, 05:23 | Обновлено 09 января 2025, 05:41
98
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В ходе тренировочного сбора в Турции, 8 января, команда «Динамо» провела игровой мини-турнир.
Подопечные Александра Шовковского провели небольшой турнир на турецком сборе.
Динамовцы разделились на четыре команды и играли на победителя.
В пятницу, 10 декабря, динамовцев ждет первый матч в 2025 году. Соперником в контрольной игре будет «Магдебург» из Германии.
ВИДЕО. Динамо провело мини-турнир четырех команд на сборах в Турции
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