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  4. ВИДЕО. Динамо провело мини-турнир четырех команд на сборах в Турции
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 05:23 | Обновлено 09 января 2025, 05:41
98
0

ВИДЕО. Динамо провело мини-турнир четырех команд на сборах в Турции

Подопечные Александра Шовковского провели небольшой турнир

09 января 2025, 05:23 | Обновлено 09 января 2025, 05:41
98
0
ВИДЕО. Динамо провело мини-турнир четырех команд на сборах в Турции
ФК Динамо

В ходе тренировочного сбора в Турции, 8 января, команда «Динамо» провела игровой мини-турнир.

Подопечные Александра Шовковского провели небольшой турнир на турецком сборе.

Динамовцы разделились на четыре команды и играли на победителя.

В пятницу, 10 декабря, динамовцев ждет первый матч в 2025 году. Соперником в контрольной игре будет «Магдебург» из Германии.

ВИДЕО. Динамо провело мини-турнир четырех команд на сборах в Турции

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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