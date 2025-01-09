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Australian Open
09 января 2025, 07:49 |
491
0

Впервые на Aus Open в 1-м раунде пройдут 2 матча между чемпионками слэмов

В 1/64 финала австралийского мейджора Соболенко сыграет со Стивенс, а Гауфф – с Кенин

09 января 2025, 07:49 |
491
0
Впервые на Aus Open в 1-м раунде пройдут 2 матча между чемпионками слэмов
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф и София Кенин

В первом раунде Открытого чемпионата Австралии 2025 состоятся сразу два матча между теннисистками, которые выигрывали в своей карьере трофеи на турнирах Grand Slam. Такое случится впервые в истории на Australian Open.

В 1/64 финала двухкратная победительница Aus Open (2023, 2024) и чемпионка US Open 2024 Арина Соболенко сыграет против Слоан Стивенс, которая в 2017 года взяла титул Открытого чемпионата США.

В еще одном таком поединке сойдутся американки Коко Гауфф и София Кенин. Гауфф в 2023 стала победительницей US Open, а Кенин в 2020 выиграла трофей на кортах Мельбурна.

Australian Open 2025 пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января. Уже в воскресенье стартует основная сетка турнира. Ранее стали известны результаты жеребьевки женской сетки Aus Open, где выступят 6 представительниц Украины.

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Australian Open 2025 Арина Соболенко Слоан Стивенс Коко Гауфф София Кенин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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