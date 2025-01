Впервые на Aus Open в 1-м раунде пройдут 2 матча между чемпионками слэмов

В первом раунде Открытого чемпионата Австралии 2025 состоятся сразу два матча между теннисистками, которые выигрывали в своей карьере трофеи на турнирах Grand Slam. Такое случится впервые в истории на Australian Open.

В 1/64 финала двухкратная победительница Aus Open (2023, 2024) и чемпионка US Open 2024 Арина Соболенко сыграет против Слоан Стивенс, которая в 2017 года взяла титул Открытого чемпионата США.

В еще одном таком поединке сойдутся американки Коко Гауфф и София Кенин. Гауфф в 2023 стала победительницей US Open, а Кенин в 2020 выиграла трофей на кортах Мельбурна.

Australian Open 2025 пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января. Уже в воскресенье стартует основная сетка турнира. Ранее стали известны результаты жеребьевки женской сетки Aus Open, где выступят 6 представительниц Украины.

