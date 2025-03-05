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WTA
05 марта 2025, 19:34 | Обновлено 05 марта 2025, 19:35
259
0

Жеребьевка парного разряда Индиан-Уэллс: Киченок и экс-первая ракетка мира

В паре на тысячнике Украину представят сестры Людмила и Надежда, но в разных дуэтах

05 марта 2025, 19:34 | Обновлено 05 марта 2025, 19:35
259
0
Жеребьевка парного разряда Индиан-Уэллс: Киченок и экс-первая ракетка мира
Instagram. Людмила Киченок

5 марта состоялась жеребьевка парного разряда на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Украину в паре представят сестры Киченок Людмила и Надежда, но в разных дуэтов.

Людмила выступит в одном тандеме с американкой Софией Кенин. Они получили восьмой номер посева и в 1/16 финала выйдут на корт против Александры Пановой и Эны Шибахары (Япония).

Надежда сыграет вместе с бывшей первой ракеткой мира и 20-й на текущей момент Элизе Мертенс (Бельгия). В 1-м раунде украинско-бельгийская пара поборется против Анны Калинской и Кэти Макналли (США).

Днем ранее состоялась жеребьевка одиночного разряда, где из украинок выступят Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. В ночь на 6 марта свой стартовый поединок проведет Ястремская.

Турнирная сетка парного разряда

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WTA Индиан-Уэллс Людмила Киченок Надежда Киченок София Кенин Элизе Мертенс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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