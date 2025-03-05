Жеребьевка парного разряда Индиан-Уэллс: Киченок и экс-первая ракетка мира

5 марта состоялась жеребьевка парного разряда на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Украину в паре представят сестры Киченок Людмила и Надежда, но в разных дуэтов.

Людмила выступит в одном тандеме с американкой Софией Кенин. Они получили восьмой номер посева и в 1/16 финала выйдут на корт против Александры Пановой и Эны Шибахары (Япония).

Надежда сыграет вместе с бывшей первой ракеткой мира и 20-й на текущей момент Элизе Мертенс (Бельгия). В 1-м раунде украинско-бельгийская пара поборется против Анны Калинской и Кэти Макналли (США).

Днем ранее состоялась жеребьевка одиночного разряда, где из украинок выступят Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. В ночь на 6 марта свой стартовый поединок проведет Ястремская.

Турнирная сетка парного разряда