Жеребьевка парного разряда Индиан-Уэллс: Киченок и экс-первая ракетка мира
В паре на тысячнике Украину представят сестры Людмила и Надежда, но в разных дуэтах
5 марта состоялась жеребьевка парного разряда на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Украину в паре представят сестры Киченок Людмила и Надежда, но в разных дуэтов.
Людмила выступит в одном тандеме с американкой Софией Кенин. Они получили восьмой номер посева и в 1/16 финала выйдут на корт против Александры Пановой и Эны Шибахары (Япония).
Надежда сыграет вместе с бывшей первой ракеткой мира и 20-й на текущей момент Элизе Мертенс (Бельгия). В 1-м раунде украинско-бельгийская пара поборется против Анны Калинской и Кэти Макналли (США).
Днем ранее состоялась жеребьевка одиночного разряда, где из украинок выступят Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. В ночь на 6 марта свой стартовый поединок проведет Ястремская.
Турнирная сетка парного разряда
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Поединок состоится 5 марта в 19:45 по Киеву