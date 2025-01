Победитель молодежного Итогового пробился на АО, выиграв 13-й матч подряд

18-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 113) вышел в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2025.

В квалификации бразилец ни разу не отдал сет, переиграв Агустина Гомеса (Аргентина, ATP 136), Колмана Вонга (Гонконг, ATP 172) и Тьяго Тиранте (Аргентина, ATP 115).

Сейчас винстрик Фонсеки составляет 13 матчей. В конце 2024 года он стал победителем Next Gen ATP Finals (молодежного Итогового турнира), а на старте 2025 стал чемпионом на челленджере в Канберре.

Для Жоау это будет первая основная сетка турниров Grand Slam.

Также стоит отметить успешное прохождение сито отбора от 19-летних Мартина Ландалуса (Испания, ATP 143) и Лернера Тьена (США, ATP 120). Впервые

с US Open 2015 три тинейджера успешно прошли квалификацию в основную сетку турнира серии Grand Slam.

This kid... João Fonseca saves two break points to hold and moves to within touching distance of a Grand Slam debut. He leads Tirante 6-4 5-1 #AO2025 pic.twitter.com/3mPdFEGhyQ

Smells like teen spirit at #AO2025 😍



Fonseca 🤝 Landaluce 🤝 Tien 🤝 the first time

three teenagers successfully qualify for a Grand Slam main draw since the US Open in 2015! pic.twitter.com/5ZFdhR0Y4Q