Что там в Рио? Когда вылетел Фонсека и кто все-таки остановит Зверева
Четвертьфиналы: Зверев – Комесанья, Черундоло – Мюллер, Баэс – Цзэн, Карабельи – Фария
На грунтовом турнире АТР 500 в Рио-де-Жанейро определены четвертьфинальные пары.
Первый сеяный Александр Зверев уже прошел Бу Юнчаокете и Александра Шевченко. Далее он сыграет против Франсиско Комесаньи.
Финалист турнира в Бэунос-Айресе Франсиско Черундоло справился с Уго Гастоном и Лучано Дардери. Следующий соперник аргентинец – Александр Мюллер.
Пятый сеяный Себастьян Баэс выиграл у Романа Андреса Бурручага и Мариано Навоне. За выход в полуфинал Баэс встретится с Цзэн Чжуньсинь.
В еще одном четвертьфинале сойдутся лаки-лузеры: Камило Уго Карабельи и Жайме Фария.
К слову, многие в Рио ожидали более хорошего результата от Жоау Фонсека, который неделей ранее в Буэнос-Айресе выиграл свой первый трофей АТР и в 2024 дошел до четвертьфинала в Бразили. Однако он уступил в 1-м же раунде Александру Мюллеру.
АТР 500 Рио-де-Жанейро. Грунт. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Александр Зверев [1] – Франсиско Комесанья
Франсиско Черундоло [4] – Александр Мюллер
Нижняя часть сетки
Себастьян Баэс [5] – Цзэн Чжуньсинь
Камило Уго Карабельи [LL] – Жайме Фария [LL]
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