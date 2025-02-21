Что там в Рио? Когда вылетел Фонсека и кто все-таки остановит Зверева

На грунтовом турнире АТР 500 в Рио-де-Жанейро определены четвертьфинальные пары.

Первый сеяный Александр Зверев уже прошел Бу Юнчаокете и Александра Шевченко. Далее он сыграет против Франсиско Комесаньи.

Финалист турнира в Бэунос-Айресе Франсиско Черундоло справился с Уго Гастоном и Лучано Дардери. Следующий соперник аргентинец – Александр Мюллер.

Пятый сеяный Себастьян Баэс выиграл у Романа Андреса Бурручага и Мариано Навоне. За выход в полуфинал Баэс встретится с Цзэн Чжуньсинь.

В еще одном четвертьфинале сойдутся лаки-лузеры: Камило Уго Карабельи и Жайме Фария.

К слову, многие в Рио ожидали более хорошего результата от Жоау Фонсека, который неделей ранее в Буэнос-Айресе выиграл свой первый трофей АТР и в 2024 дошел до четвертьфинала в Бразили. Однако он уступил в 1-м же раунде Александру Мюллеру.

АТР 500 Рио-де-Жанейро. Грунт. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Франсиско Комесанья

Франсиско Черундоло [4] – Александр Мюллер

Нижняя часть сетки

Себастьян Баэс [5] – Цзэн Чжуньсинь

Камило Уго Карабельи [LL] – Жайме Фария [LL]