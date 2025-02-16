18-летний бразилец, поразивший мир тенниса, выиграл первый трофей АТР

Юный бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 99) выиграл первый трофей на уровне АТР.

16 февраля 18-летний бразилец стал чемпионом грунтового турнира АТР 250 в Буэнос-Айресе, переиграв в финале аргентинца Франсиско Черундоло (Аргентина, ATP 28) в двух сетах.

ATP 250 Буэнос-Айрес. Грунт. Финал

Франсиско Черундоло (Аргентина) [5] – Жоау Фонсека (Бразилия) – 4:6, 6:7 (1:7)

Фонсека и Черундоло провели первое очное противостояние.

Жоау с первой попытки победил в финальном матче. Фонсека громко заявил о себе после победы на молодежном Итоговом турнире АТР 2024, а затем начал новый сезон с трофея на челленджере в Канбере и удачного преодоления сита квалификации Australian Open.

А в 1-м раунде австралийского мейджора Жоау добыл первую победу над представителем топ-10, выбив «нейтрала» Андрея Рублева.

Помимо Черундоло, Фонсека в столице Аргентины также переиграл Томаса Мартина Этчеверри, Федерико Корию, Мариано Навоне и Ласло Дьере.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека и Франсиско Черундоло

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсиско Черундоло