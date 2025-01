Прощай, Рублев. Чемпион молодежного Итогового выбил 9-ю ракетку из AО-2025

18-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 112) выиграл дебютный матч на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде мейджора победитель молодежного Итогового турнира АТР 2024 переиграл «нейтрального» Андрея Рублева (АТР 9) в трех сетах за 2 часа и 26 минут.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Жоау Фонсека (Бразилия) [Q] – Андрей Рублев [9] – 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5)

Это была первая встреча соперников. Фонсека за матч отдал всего одну свою подачу и сделал два брейка.

На своем первом турнире Grand Slam Жоау стартовал из квалификации. В отборе он выиграл у Агустина Гомеса, Колмана Вонга и Тьяго Тиранте.

Сейчас винстрик Фонсеки составляет 14 матчей. Помимо Next Gen ATP Finals (5 побед) и квалификации АО, Фонсека на старте 2025 года также выиграл трофей на челленджере в Канберре.

Фонсека провел второй матч против теннисиста из топ-20 и добыл вторую победу. В Джидде на молодежном Итоговом он закрыл Артура Фиса, который тогда был 20-м номером в рейтинге.

Следующим соперником Фонсеки на Australian Open будет Лоренцо Сонего (Италия, ATP 55), который на старте мейджора прошел Стэна Вавринку (Швейцария, WTA 156).

Рублев в 2025 сыграл два матча и оба проиграл. Кроме того, его лузстрик составляет 5 поединков – еще 3 игры он отдал на Итоговом турнире 2024.

A ⭐️ is born.



Brazil have a new Fenômeno and his name is Joao Fonseca!



The 18-year-old qualifier beats No.9 seed Andrey Rublev 7-6(1) 6-3 7-6(5)@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/lBYZunZEcq