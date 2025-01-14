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Australian Open
14 января 2025, 14:45 | Обновлено 14 января 2025, 15:50
1092
6

Прощай, Рублев. Чемпион молодежного Итогового выбил 9-ю ракетку из AО-2025

Жоау Фонсека наказал Андрея Рублева на Открытом чемпионате Австралии 2025

14 января 2025, 14:45 | Обновлено 14 января 2025, 15:50
1092
6
Прощай, Рублев. Чемпион молодежного Итогового выбил 9-ю ракетку из AО-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

18-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 112) выиграл дебютный матч на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде мейджора победитель молодежного Итогового турнира АТР 2024 переиграл «нейтрального» Андрея Рублева (АТР 9) в трех сетах за 2 часа и 26 минут.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Жоау Фонсека (Бразилия) [Q] – Андрей Рублев [9] – 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5)

Это была первая встреча соперников. Фонсека за матч отдал всего одну свою подачу и сделал два брейка.

На своем первом турнире Grand Slam Жоау стартовал из квалификации. В отборе он выиграл у Агустина Гомеса, Колмана Вонга и Тьяго Тиранте.

Сейчас винстрик Фонсеки составляет 14 матчей. Помимо Next Gen ATP Finals (5 побед) и квалификации АО, Фонсека на старте 2025 года также выиграл трофей на челленджере в Канберре.

Фонсека провел второй матч против теннисиста из топ-20 и добыл вторую победу. В Джидде на молодежном Итоговом он закрыл Артура Фиса, который тогда был 20-м номером в рейтинге.

Следующим соперником Фонсеки на Australian Open будет Лоренцо Сонего (Италия, ATP 55), который на старте мейджора прошел Стэна Вавринку (Швейцария, WTA 156).

Рублев в 2025 сыграл два матча и оба проиграл. Кроме того, его лузстрик составляет 5 поединков – еще 3 игры он отдал на Итоговом турнире 2024.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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dimando560
Курс рубля падає)
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+3
Fdail
Перемога молодого таланта була ,звичайно, прогнозована ,але щоб майже без шансів для 9-ої ракетки каже лише про те,що болотному психу потрібно давно вже звільнити місце в десятці ,а бажано ще й в двадцятці.
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+2
Never too late
Фантастичкий рівень гри у Жоао. Прсто красень
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+1
Обсервер Влад
Не у п'яти сетах, а всього лиш у трьох виніс
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0
protasov_lyopu_dadaj
зачем писать про рашиста? еще и с большой буквы
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-2
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