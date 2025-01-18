Клюйверт – второй игрок АПЛ по количеству голов на выезде в этом сезоне

18 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на «Сент-Джеймс Парк» состоялась встреча между командами «Ньюкасл Юнайтед» и «Борнмут». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу гостей. Голами отметились Джастин Клюйверт (хет-трик), Бруно Гимараэс и Милош Керкез.

Благодаря забитому хет-трику в ворота «Ньюкасла» Клюйверт стал вторым игроком Премьер-лиги в этом сезоне по количеству забитых голов на выезде (9). Выше 25-летнего вингера «вишен» находится только Мохамед Салах (11).

В этом розыгрыше АПЛ Джастин Клюйверт провел 21 матч, забил 10 голов и отдал 3 ассиста. Команда нидерландца находится на 6-м месте в турнирной таблице с 37 очками (10 побед, 7 ничьих, 5 поражений).