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Англия
18 января 2025, 16:43 | Обновлено 18 января 2025, 17:11
4146
16

Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда

Команда не проигрывает 11 матчей

18 января 2025, 16:43 | Обновлено 18 января 2025, 17:11
4146
16
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч чемпионата Англии между Ньюкаслом и Борнмутом. Победу со счетом 4:1 одержали гости, которые остановили невероятный ход соперника и форварда Александра Исака.

Хет-трик оформил форвард Джастин Клюйверт.

Ньюкасл находился на серии из 10 побед кряду во всех турнирах, а Исак забивал в восьми подряд матчах АПЛ, однако Илья Забарный с партнерами остановили суперход противника.

Украинец провел на поле весь матч.

Борнмут и сам находится на невероятной серии – 11 игр кряду без поражений. В АПЛ команда набрала 37 очков и держится в топ-6.

Чемпионат Англии. 22-й тур

Ньюкасл – Борнмут 1:4
Голы: Гимараэш, 25 – Клюйверт, 6, 44, 90+2, Керкеш, 90+6

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 16
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Pavel_i_CO
Приємно за нашого киянина, який запалює в АПЛ
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+6
Footbulka
Борнмут наздовгнав Члєнсі (по  37 очок) і Ньюкасл (38), у Фореста (41)
Тепер може поборотися за призові місця і євроліги у 5 
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+3
Podin100
Слідкую за Забарним та Хойсеном. Так іспанець показує просто космічний рівень в свої 19. Постійно знаходиться там де потрібно. Оцінки це підтверджують, завжди вище ніж у Забарного. Хоча Забарний частіше розвиває атаки.
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+3
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Falko
Чекаємо на Сергія Тіщенка. Хтось ж нарешті є має розповісти нам усю правду, як вчергове "провалився" Забарний )
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+1
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roman75zpr
Забарный (кстати, и Кепа тоже) угадал с командой, и он там развивается, и клуб тоже делает успехи, причём для многих весьма неожиданные. У Борнмута разница мячей сейчас пока даже лучше, чем у МС). А Джастин такими темпами может за карьеру и папашу перегнать по забитым мячам)
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+1
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Перший Серед Рівних
Так можна і в ЛІгу Чемпіонів попасти
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0
AK.228
Хорош Джастин
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-3
Tower Bridge
И такие клубы становятся парализованными от непрухи.
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-7
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