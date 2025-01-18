Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда

Состоялся матч чемпионата Англии между Ньюкаслом и Борнмутом. Победу со счетом 4:1 одержали гости, которые остановили невероятный ход соперника и форварда Александра Исака.

Хет-трик оформил форвард Джастин Клюйверт.

Ньюкасл находился на серии из 10 побед кряду во всех турнирах, а Исак забивал в восьми подряд матчах АПЛ, однако Илья Забарный с партнерами остановили суперход противника.

Украинец провел на поле весь матч.

Борнмут и сам находится на невероятной серии – 11 игр кряду без поражений. В АПЛ команда набрала 37 очков и держится в топ-6.

Чемпионат Англии. 22-й тур

Ньюкасл – Борнмут 1:4

Голы: Гимараэш, 25 – Клюйверт, 6, 44, 90+2, Керкеш, 90+6