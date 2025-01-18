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Чемпионат Англии
Ньюкасл
18.01.2025 14:30 – 85 1 : 2
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 января 2025, 14:30 | Обновлено 18 января 2025, 15:14
1174
1

Ньюкасл – Борнмут. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 января в 14:30 матч чемпионата Англии

18 января 2025, 14:30 | Обновлено 18 января 2025, 15:14
1174
1
Ньюкасл – Борнмут. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 18 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Борнмут».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ньюкасл – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ньюкасл – Борнмут
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Трансляция матча В эфире

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События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
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Ньюкасл Борнмут Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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іван гураль
Не знав, що Забарний в Брентфорд перейшов лол
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