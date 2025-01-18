Англия18 января 2025, 14:30 | Обновлено 18 января 2025, 15:14
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Ньюкасл – Борнмут. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 января в 14:30 матч чемпионата Англии
18 января 2025, 14:30 | Обновлено 18 января 2025, 15:14
1174
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В субботу, 18 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Борнмут».
Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ньюкасл – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл – БорнмутСмотреть трансляцию
События матча
44’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
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