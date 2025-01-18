18 января на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 22-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ньюкасл Юнайтед» встретится с «Борнмутом». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Ньюкасл Юнайтед

Команда после того, как наконец-то сменился владелец, когда Майк Эшли все же продал проект саудовской королевской семье, воспринималась как потенциальный денежный мешок. Но в современных реалиях, с жесткими ограничениями, нет места быстрому росту в новые Челси и Сити. Но именно при нынешних собственниках появился на посту менеджера Майк Эшли. Он возвращал неожиданно сорок в Лигу чемпионов в 2023-м году. И может повторить это сейчас, хотя летом ему практически не обеспечили усиления состава. А ведь параллельно в Кубке Лиги первый полуфинал принес 2:0 с Арсеналом, причем на выезде. С куда более скромным Бромли в Кубке закончили 3:1. В прошлом туре с Вулверхэмптоном и вовсе вышел разгром 3:0.

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Борнмут

Клуб именно при Хау впервые заявил о себе на уровне Премьер-Лиги. Но потом все же идеи менеджера кончились, да и возможности были скромны - все тогда закончилось вылетом. В АПЛ вишенок вернул Паркер, а удержал их там в 2022/2023 О'Нил. Но все равно летом позапрошлого года на тренерский пост позвали Ираолу. И ведь не ошиблись: Андони уже в первый сезон, знакомясь с Туманным Альбионом и его футболом, финишировал с новыми подопечными на 12-й позиции в Премьер-Лиге. А в следующем сезоне, несмотря на продажу летом забивного Соланке, получилось прибавить и в игре, и результатах, причем качественно: команда всерьез претендует на еврокубки, а то и на Лигу Чемпионов, и берет очки с сильнейшими соперниками - выиграли у Арсенала, Сити, а Юнайтед и вовсе разгромили. Да и с Челси в прошлом туре разделили очки. Перед этим в кубке с Вест Бромвич оформили яркие 5:1.

Статистика личных встреч

В трех из 4-х последних очных поединках, в том числе и в августе, были результативные ничьи. Еще раз, осенью 2023-го, вишенки побеждали.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что серия черно-белых продлится. Да, гости тоже хороши, но поверим в домашнюю победу Исака и компании (коэффициент - 1,63).