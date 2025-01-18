Начали год с поражения. Полесье в первом матче на сборах уступило Лехии

Житомирское «Полесье» провело первый матч в 2025 году. Команда проводит учебно-тренировочные сборы в Турции. Первым соперником стала польская «Лехия».

Тренерский штаб «Полесья» решил задействовать как можно больше игроков. На второй тайм вышел практически новый состав, за исключением Битона и Майсурадзе. Судьбу матча решил мяч, забитый игроком польской команды на 90+5-й минуте.

За «Лехию» выступают 6 украинских футболистов: Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Антон Царенко, Максим Хлань, Сергей Булеца, Богдан Вьюнник.

Свой следующий матч на сборах «Полесье» проведет 25 января. Соперником станет чешский «Яблонец».

Тренировочные сборы. Товарищеский матч. 18 января.

Полесье – Лехия – 0:1

Гол: Бобчек, 90+5

Полесье (состав на первый тайм): Кудрик, Смоляков, Сарапий, Виалле, Хадрой (Майсурадзе), Бабенко, Караман, Йосефи (Битон), Гуцуляк, Крушинский, Пайшао.

Полесье (состав на второй тайм): Волынец, Михайличенко, Матич, Чоботенко (Майсурадзе), Майсурадзе (Тейлор), Мельниченко, Андриевский, Битон (Таллес), Назаренко, Леднев, Венделл.