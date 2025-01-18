Житомирское «Полесье» проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды будет клуб «Лехия» Гданьск из Польши.

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Товарищеский матч запланирован на 18 января в 14:00 в Турции.

Полесье занимает 5-е место в УПЛ, а Лехия находится на 17-м месте в чемпионате Польши среди 18 команд.

За Лехию выступают 6 украинских футболистов: Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Антон Царенко, Максим Хлань, Сергей Булеца, Богдан Вьюнник.

Полесье – Лехия Гданьск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча