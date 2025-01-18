Полесье – Лехия Гданьск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
Житомирское «Полесье» проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды будет клуб «Лехия» Гданьск из Польши.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 18 января в 14:00 в Турции.
Полесье занимает 5-е место в УПЛ, а Лехия находится на 17-м месте в чемпионате Польши среди 18 команд.
За Лехию выступают 6 украинских футболистов: Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Антон Царенко, Максим Хлань, Сергей Булеца, Богдан Вьюнник.
Полесье – Лехия Гданьск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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