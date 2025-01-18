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Полесье
18.01.2025 14:00 - : -
Лехия
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Украина. Премьер лига
18 января 2025, 11:23 | Обновлено 18 января 2025, 11:26
39
0

Полесье – Лехия Гданьск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

18 января 2025, 11:23 | Обновлено 18 января 2025, 11:26
39
0
Полесье – Лехия Гданьск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды будет клуб «Лехия» Гданьск из Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 18 января в 14:00 в Турции.

Полесье занимает 5-е место в УПЛ, а Лехия находится на 17-м месте в чемпионате Польши среди 18 команд.

За Лехию выступают 6 украинских футболистов: Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Антон Царенко, Максим Хлань, Сергей Булеца, Богдан Вьюнник.

Полесье – Лехия Гданьск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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