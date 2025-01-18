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  4. Свитолина и Монфис в один день и на одном корте обыграли четвертых ракеток
Australian Open
18 января 2025, 13:31 |
1680
1

Свитолина и Монфис в один день и на одном корте обыграли четвертых ракеток

Вначале Гаэль огорчил Тейлора Фритца, а затем Элина одолела Жасмин Паолини

18 января 2025, 13:31 |
1680
1
Свитолина и Монфис в один день и на одном корте обыграли четвертых ракеток
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Элина Свитолина

18 января Элина Свитолина и Гаэль Монфис (муж и жена) вышли в 1/8 финала Australian Open 2025 в женском и мужском разрядах соответственно.

Вначале Гаэль обыграл Тейлора Фритца со счетом 3:6, 7:5, 7:6, 6:4. А затем Элина справилась с Жасмин Паолини – 2:6, 6:4, 6:0.

Обе встречи прошли на Margaret Court Arena. Монфис сыграл последним, вторым запуском дневной сессии, а Элина – первым запуском вечерней.

И Фритц, и Паолини занимают четвертые позиции в рейтингах ATP и WTA соответственно.

Монфис в 4-м раунде Aus Open встретится с Беном Шелтоном, а Элина проведет поединок против Вероники Кудерметовой.

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Гаэль Монфис Тейлор Фритц Элина Свитолина Жасмин Паолини Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Класне фото.Як говориться"муж та жена-одна сатана"!Молодці ,жаль,змішанку не грають!
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