Свитолина и Монфис в один день и на одном корте обыграли четвертых ракеток
Вначале Гаэль огорчил Тейлора Фритца, а затем Элина одолела Жасмин Паолини
18 января Элина Свитолина и Гаэль Монфис (муж и жена) вышли в 1/8 финала Australian Open 2025 в женском и мужском разрядах соответственно.
Вначале Гаэль обыграл Тейлора Фритца со счетом 3:6, 7:5, 7:6, 6:4. А затем Элина справилась с Жасмин Паолини – 2:6, 6:4, 6:0.
Обе встречи прошли на Margaret Court Arena. Монфис сыграл последним, вторым запуском дневной сессии, а Элина – первым запуском вечерней.
И Фритц, и Паолини занимают четвертые позиции в рейтингах ATP и WTA соответственно.
Монфис в 4-м раунде Aus Open встретится с Беном Шелтоном, а Элина проведет поединок против Вероники Кудерметовой.
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