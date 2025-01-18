Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Элина в 3-м раунде австралийского мейджора в трех сетах переиграла Жасмин Паолини
Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025!
В 3-м раунде украинка в трех сетах переиграла четвертую ракетку мира Жасмин Паолини (Италия).
Australian Open 2025. 1/16 финала
Элина Свитолина (Украина) [28] – Жасмин Паолини (Италия) – 2:6, 6:4, 6:0
Это была первая встреча соперниц. Во второй партии украинка значительно улучшила свою игру, в то время как Паолини все чаще начала допускать невынужденные ошибки.
Во втором и третьем сете Паолини ни разу не сумела сделать брейк.
Свитолина за выход в четвертьфинал мейджора поборется против «нейтральной» Вероники Кудерметовой (WTA 75).
Элина добыла 21-ю победу над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA на уровне Тура и вторую на турнирах Grand Slam.
Свитолина в 20-й раз сыграет в 4-м круге мейджора и в пятый раз на кортах Мельбурна. Ее лучшим результатом в Австралии является четвертьфинал, до которого она доходила дважды – в 2018 и 2019 годах.
Элина – единственная представительница Украины, которой удалось выйти во вторую неделю Australian Open 2025. Марта Костюк и Даяна Ястремская не сумели преодолеть 3-й раунд, а Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур вылетели еще в 1-м круге.
Sensational. @ElinaSvitolina's #AO2025 run ain't over yet.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/WyccRwfbem— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Людмила Киченок и Садио Думбия не сыграют против Эллен Перес и Кевина Кравица
Легендарный боксер выделил стиль левши у Александра
Хоча не все було гладко. Все те, про що ми просили Еліну - подавати першим м`ячем, грати активно і не сипати невимушеними - Еліна в першій партії чомусь виконала з точністю до навпаки. Але потім хтось приніс їй шпаргалку) Або ж згадала, що якщо не зможе подати як слід у грі, то доведеться подавати рушник Гаелю.
А якщо серйозно, хоча другу і третю партії Еля провела блискуче, але перша дуже добре виявила вади у її грі - довгу розкачку, слабку гру у русі, проблеми на подачі. Так, переламала гру і перемогла на характері, та, будемо відверті, Паоліні, яка зовсім не схожа на себе зразка минулого літа, непогано так допомогла. Будемо сподіватися, що гарний подразник у вигляді болотної у наступному колі дозволить Еліні бути сконцентрованою від самого початку. І на те, що ознаки фізичного дискомфорту, які вона демонструвала на корті, не свідчать ні про що серйозне, і їх вдасться усунути з допомогою масажиста.
Після сірих і прісних ігор Марти і Даяни , тут просто дух захоплює від напору і виконання.
БРАВО , ЕЛІНА !
Надеюсь сегодня вечером они с мужем не будут уж очень сильно праздновать свои одновременные победы над четвертыми ракетками мира). Жду повторения лучшего результата Элины ( выхода в четвертьфинал), а в перспективе почему бы не замахнуться и на полуфинал)
Эту игру я запомню на долго.
От як вона все успіває ? І теніс , і дочка , і фонд , і на фронті , і українську мову вдосконалила , і гроші на ЗСУ збирати , і головне чоловіку БОРЩ ВАРИТИ ?
І потенціал ще є для майбутніх перемог ! 🇺🇦🔥✌️