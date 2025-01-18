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Australian Open
18 января 2025, 11:59 | Обновлено 18 января 2025, 12:08
7476
48

Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open

Элина в 3-м раунде австралийского мейджора в трех сетах переиграла Жасмин Паолини

18 января 2025, 11:59 | Обновлено 18 января 2025, 12:08
7476
48
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025!

В 3-м раунде украинка в трех сетах переиграла четвертую ракетку мира Жасмин Паолини (Италия).

Australian Open 2025. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [28] – Жасмин Паолини (Италия) – 2:6, 6:4, 6:0

Это была первая встреча соперниц. Во второй партии украинка значительно улучшила свою игру, в то время как Паолини все чаще начала допускать невынужденные ошибки.

Во втором и третьем сете Паолини ни разу не сумела сделать брейк.

Свитолина за выход в четвертьфинал мейджора поборется против «нейтральной» Вероники Кудерметовой (WTA 75).

Элина добыла 21-ю победу над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA на уровне Тура и вторую на турнирах Grand Slam.

Свитолина в 20-й раз сыграет в 4-м круге мейджора и в пятый раз на кортах Мельбурна. Ее лучшим результатом в Австралии является четвертьфинал, до которого она доходила дважды – в 2018 и 2019 годах.

Элина – единственная представительница Украины, которой удалось выйти во вторую неделю Australian Open 2025. Марта Костюк и Даяна Ястремская не сумели преодолеть 3-й раунд, а Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур вылетели еще в 1-м круге.

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Элина Свитолина Жасмин Паолини Australian Open 2025 выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 48
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introvert
Спочатку повторила подвиг Гаеля, а потім перевершила. Браво, солодка парочка!
Хоча не все було гладко. Все те, про що ми просили Еліну - подавати першим м`ячем, грати активно і не сипати невимушеними - Еліна в першій партії чомусь виконала з точністю до навпаки. Але потім хтось приніс їй шпаргалку) Або ж згадала, що якщо не зможе подати як слід у грі, то доведеться подавати рушник Гаелю. 
А якщо серйозно, хоча другу і третю партії Еля провела блискуче, але перша дуже добре виявила вади у її грі - довгу розкачку, слабку гру у русі, проблеми на подачі. Так, переламала гру і перемогла на характері, та, будемо відверті, Паоліні, яка зовсім не схожа на себе зразка минулого літа, непогано так допомогла. Будемо сподіватися, що гарний подразник у вигляді болотної у наступному колі дозволить Еліні бути сконцентрованою від самого початку. І на те, що ознаки фізичного дискомфорту, які вона демонструвала на корті, не свідчать ні про що серйозне, і їх вдасться усунути з допомогою масажиста.
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+19
Vlad Holl
Неймовірна Еліна. Просто фантастична! Це теніс абсолютно чемпіонський , головне щоб вогню вистачило. Які розіграші , які комбінації і їх виконання - просто космос . 
Після сірих і прісних ігор Марти і Даяни , тут просто дух захоплює від напору і виконання.
БРАВО , ЕЛІНА ! 
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+19
aka_MIK
30+ виннерсов - никогда такого у Свитолиной не видел
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+18
mevast
Молодчинка ти наша! Ти підняла нам настрій в цей нелегкий для батьківщини час, як і парниці в додаток. Ветерани не старіють.
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+16
micha(ZAKARPATTJA)
Молодець. Браво!
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+16
xxxxxxxxxxxxххх
Спасибо Элине за доставленное удовольствие. Моя любимая теннисистка.
Надеюсь сегодня вечером они с мужем не будут уж очень сильно праздновать свои одновременные победы над четвертыми ракетками мира). Жду повторения лучшего результата Элины ( выхода в четвертьфинал), а в перспективе почему бы не замахнуться и на полуфинал)
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+15
Сергій Юрійович
Вау, ото так солодка парочка вони з Гаелем)
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+15
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C.Пеклов
Мо-ло-дець!!!Наша топ-зірка,Красуня,Еліна,браво!
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+15
Vitason
С ....КА І ХТО ПЕРВА РАКЕТКА УКРАЇНИ !!???ОЦЕ ТАК НАСТРОЙ ,ОЦЕ ТАК БАЖАННЯ,ОЦЕ ТАК ГРА!!! ДУЖЕ ВАЖЛИВО ,ЩОБ ТАКА СПОРТИВНА  ЗЛІСТЬ І ДАЛІ БУЛА В ТАКОМУ НАПРЯМКУ,ДУЖЕ СИЛЬНИЙ НАПОР БУВ В ЄЛІНИ ,ТАКОГО НІХТО НЕ ВИТРИМАЄ,Я АЖ З ЕКРАНУ МОНІТОРА ВІДЧУВАВ ЦЕЙ НАТИСК ВІД ЄЛІНИ,ГОЛОВНЕ ЗБЕРЕЖИ ЄЛІНОЧКА ТАКИЙ НАСТРІЙ НАДАЛІ ,ВПІЙМАЙ І НЕ ВІДПУСКАЙ!!!!
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+14
Попандопуло из Одессы
Какой матч!!! Давно я так восторженно не болел.
Эту игру я запомню на долго.
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+14
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Walle
Знав, що Еліночка переможе. Легенда!
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+14
Vlad Holl
Ствержую , що теніс який показала Еліна в 2 і 3 сетах абсолютно чемпіонський і головне щоб вона на цій хвилі і залишилася , а ми тебе підтримаємо. 
От як вона все успіває ? І теніс , і дочка , і фонд , і на фронті , і українську мову вдосконалила , і гроші на ЗСУ збирати , і головне чоловіку БОРЩ ВАРИТИ ? 
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+13
Олександр Панасюк
Грати можуть всі... Вигравати й іти далі - Еліна!
Ответить
+13
Pavel_i_CO
Молодчинка!!! В наступному колі треба знищувати рашистку!!
Ответить
+13
micha(ZAKARPATTJA)
Де той мужик, що ставив 5000 на Еліну?)) вітаю
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+12
Микола Захарченко
Просто красуня ! 
І потенціал ще є для майбутніх перемог ! 🇺🇦🔥✌️
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+12
C.Пеклов
в 4 геймі  2 сету в очах Еліни запалав озвірін,з'явився якійсь звіриний рик й Жася злякалася та і вср-ся!
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+12
Mystic_Healer
здулась італійка взагалі. на бублик
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+12
shakhtarforewer
Неймовірна Еліна!!! 
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+11
pol-55
Просто читав, після 1 го сету всі відправляли борщ варити,тепер пишуть борщ класний.?(в тенісі не дуже я).
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+10
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