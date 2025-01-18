Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025!

В 3-м раунде украинка в трех сетах переиграла четвертую ракетку мира Жасмин Паолини (Италия).

Australian Open 2025. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [28] – Жасмин Паолини (Италия) – 2:6, 6:4, 6:0

Это была первая встреча соперниц. Во второй партии украинка значительно улучшила свою игру, в то время как Паолини все чаще начала допускать невынужденные ошибки.

Во втором и третьем сете Паолини ни разу не сумела сделать брейк.

Свитолина за выход в четвертьфинал мейджора поборется против «нейтральной» Вероники Кудерметовой (WTA 75).

Элина добыла 21-ю победу над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA на уровне Тура и вторую на турнирах Grand Slam.

Свитолина в 20-й раз сыграет в 4-м круге мейджора и в пятый раз на кортах Мельбурна. Ее лучшим результатом в Австралии является четвертьфинал, до которого она доходила дважды – в 2018 и 2019 годах.

Элина – единственная представительница Украины, которой удалось выйти во вторую неделю Australian Open 2025. Марта Костюк и Даяна Ястремская не сумели преодолеть 3-й раунд, а Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур вылетели еще в 1-м круге.