Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 3-м раунде украинка в двух сетах проиграла Елене Рыбакиной (Казахстан, WTA 7) за 1 час и 25 минут.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) [32] – Елена Рыбакина (Казахстан) [6] – 3:6, 4:6

Во второй партии украинка первой сделала брейк и повела 2:0, но Елена ответила тем же и уже вскоре Даяна отдала еще одну свою подачу.

Это была первая встреча соперниц.

В прошлом году Ястремская дошла до полуфинала Australian Open, что является ее лучшим результатом на турнирах Grand Slam.

Рыбакина в 1/8 финала австралийского мейджора сыграет против победительницы противостояния Мэдисон Киз (США, WTA 14) – Даниель Коллинс (США, WTA 11).

После вылета Ястремской Украину на кортах Мельбурна в одиночном разряде продолжит представлять только Элина Свитолина. Свитолина 18 января встретится с Жасмин Паолини. Днем ранее третий раунд не сумела преодолеть Марта Костюк, которая уступила Пауле Бадосе.