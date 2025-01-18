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Australian Open
18 января 2025, 06:45 | Обновлено 18 января 2025, 07:01
646
20

Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open

Даяна уступила Елене в двух сетах в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025

18 января 2025, 06:45 | Обновлено 18 января 2025, 07:01
646
20
Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 3-м раунде украинка в двух сетах проиграла Елене Рыбакиной (Казахстан, WTA 7) за 1 час и 25 минут.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) [32] – Елена Рыбакина (Казахстан) [6] – 3:6, 4:6

Во второй партии украинка первой сделала брейк и повела 2:0, но Елена ответила тем же и уже вскоре Даяна отдала еще одну свою подачу.

Это была первая встреча соперниц.

В прошлом году Ястремская дошла до полуфинала Australian Open, что является ее лучшим результатом на турнирах Grand Slam.

Рыбакина в 1/8 финала австралийского мейджора сыграет против победительницы противостояния Мэдисон Киз (США, WTA 14) – Даниель Коллинс (США, WTA 11).

После вылета Ястремской Украину на кортах Мельбурна в одиночном разряде продолжит представлять только Элина Свитолина. Свитолина 18 января встретится с Жасмин Паолини. Днем ранее третий раунд не сумела преодолеть Марта Костюк, которая уступила Пауле Бадосе.

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Даяна Ястремская Елена Рыбакина Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 20
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introvert
Можна видихнути з полегшенням, пані і панове: Даяна повернулась! Той зловісний доппельгангер з божевільними ігровими скілами недовго шокував нас усіх своєю появою на корті, наша "королева бездумного тенісу" знову тут як тут. 
Хтось скаже, що своїм МТО на самому початку зустрічі Рибакіна вибила суперницю з ритму. Але якщо для втрати концентрації, а з нею і натяку на гру, Даяні достатньо такої дрібниці, то про яку готовність до підкорення серйозних вершин взагалі можна розмірковувати? Тим більше риба сьогодні, м`яко кажучи, не вразила, з нею спокійно можна було грати.  
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+5
introvert
От буде номер, якщо самою успішною українською тенісисткою на цьому АО стане Єва "Лакі" Лис))
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+4
Walle
Краще б я спав, ніж дивився цей цирк. Стоїть травмована Рибакіна, за м'ячами навіть не бігає, а Даяша не може спокійно взяти гейм на своїй подачі, бо лупашить по аутах та сітках. Я вже мовчу про якісь брейки чи виграні сети. Рибакіна мабуть буде згадувати цей матч як один з найтупіших в своїй кар'єрі: вийшла напівтравмована в 3 раунді АО проти молодої дівчини... і спокійно, як на тренуванні, закрили її в 2 сетах
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+4
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Arctic
Психологія на одній нозі переграла фізику на двох 😒
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+3
C.Пеклов
робити стільки помилок при подачі та на прийомі,так не виграти у топ- тенісистки . Психіка підводить наших дівчат.Все Даечка,на жаль тепер донизу в рейтингу.Економія на тренеру-психологу до добра не привела.Успіху в Лінці,куди поки що за старим рейтингом пройшла без квалу...
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+2
Vlad Holl
Що Марта , що Даяна перед більш менш серйозними суперниками пасують і програють ще до гри. От чого сьогодня не вистачало? Впевненості в свої сили і все. Подвійних 8 , а в 2 -х попередніх матчах було 2 і 1.  24 роки ні титулів , ні гучних перемог , так собі серединка на половинку. Зараз буде падіння в рейтингу і почнуться кваліфікації. 
Єдине світле пятно - це Світоліна , і я впевнений , що сьогодні вона дала б цій рибі бій , а не отак безвольно програла б .
 Да ! Колись Даяну сабалєнка боялася як вогню , тільки зараз де одна , а де інша.
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+2
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Alex
Комментаторы на английском сказали не очень умная игра от Ямстерской  как от и остальных наших . Надо нанимать тренеров абсолютно других  
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+1
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Arctic
Емоційно не справилася!
Жах
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+1
Vitaly Kozak
Дива не сталося...
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+1
Vlad Holl
Для того щоб вигравати такі матчі треба мати відповідний настрій і думати , думати .
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0
Nba37
Так и самое печальное, что достойного поколения нету, растут такие как Котляр, Подрез, Лопата, Соболева без подачи 
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-1
Nba37
Представляю, если рыбакину не тревожила спина, то счёт был бы 6-0, 6-0
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-2
Nba37
Но Залищук будет утверждать обратное и говорит, что Ястремская и Костюк ещё заиграют 
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-3
Slavianist
По-перше, подякуємо ЗСУ🇺🇦, що маємо можливість дивитись Aus Open!
Жаль, но 6-3/6-4 все же не разгром. Благодарим нашу за борьбу!💪🇺🇦
Остаётся поздравить милую Рыбку🐟💖 и пожелать выиграть турнир🏆🥰. А Даяне - извлечь опыт из матча с такой топ-теннисисткой, и вернуться сильнее!
Слава Україні🇺🇦! До нових перемог!
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-3
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33may
Немножко тревожно было, у допингистки появился шанс на ровном месте из-за здоровья Рыбки, но ,всё обошлось ,здоровья Лене и новых побед 
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-5
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