Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
Даяна уступила Елене в двух сетах в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 3-м раунде украинка в двух сетах проиграла Елене Рыбакиной (Казахстан, WTA 7) за 1 час и 25 минут.
Australian Open 2025. 1/16 финала
Даяна Ястремская (Украина) [32] – Елена Рыбакина (Казахстан) [6] – 3:6, 4:6
Во второй партии украинка первой сделала брейк и повела 2:0, но Елена ответила тем же и уже вскоре Даяна отдала еще одну свою подачу.
Это была первая встреча соперниц.
В прошлом году Ястремская дошла до полуфинала Australian Open, что является ее лучшим результатом на турнирах Grand Slam.
Рыбакина в 1/8 финала австралийского мейджора сыграет против победительницы противостояния Мэдисон Киз (США, WTA 14) – Даниель Коллинс (США, WTA 11).
После вылета Ястремской Украину на кортах Мельбурна в одиночном разряде продолжит представлять только Элина Свитолина. Свитолина 18 января встретится с Жасмин Паолини. Днем ранее третий раунд не сумела преодолеть Марта Костюк, которая уступила Пауле Бадосе.
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Хтось скаже, що своїм МТО на самому початку зустрічі Рибакіна вибила суперницю з ритму. Але якщо для втрати концентрації, а з нею і натяку на гру, Даяні достатньо такої дрібниці, то про яку готовність до підкорення серйозних вершин взагалі можна розмірковувати? Тим більше риба сьогодні, м`яко кажучи, не вразила, з нею спокійно можна було грати.
Єдине світле пятно - це Світоліна , і я впевнений , що сьогодні вона дала б цій рибі бій , а не отак безвольно програла б .
Да ! Колись Даяну сабалєнка боялася як вогню , тільки зараз де одна , а де інша.
Жах
Жаль, но 6-3/6-4 все же не разгром. Благодарим нашу за борьбу!💪🇺🇦
Остаётся поздравить милую Рыбку🐟💖 и пожелать выиграть турнир🏆🥰. А Даяне - извлечь опыт из матча с такой топ-теннисисткой, и вернуться сильнее!
Слава Україні🇺🇦! До нових перемог!