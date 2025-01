Костюк проиграла 12-й ракетке и не сумела выйти в 1/8 финала Aus Open 2025

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025 в одиночном разряде.

В 3-м раунде украинка в трех сетах уступила Пауле Бадосе (Испания, WTA 12).

Australian Open 2025. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [17] – Паула Бадоса (Испания) [11] – 4:6, 6:4, 3:6

В первом сете Марта побеждала 3:1, а в 9-м гейме при 4:4 не реализовала 5 брейк-поинтов, в частности отдав с 0:40. Испанка в 10-м гейме взяла подачу украинки.

Во второй партии украинка вела 5:0 и подавала на сет. Бадоса сумела выиграть 4 гейма подряд, но Костюк перевела игру в третью решающую партию. К сожалению, испанка сходу завладела преимуществом и не отдала победу.

Это была пятая встреча соперниц. Марта проиграла четвертое очное противостояние.

Марта не сумела защитить прошлогодний четвертьфинал. Тогда она уступила Коко Гауфф. На АО-2025 Костюк успела переиграть Нао Хибино и Юле Нимайер.

Паула повторила своей лучшее достижение на кортах Мельбурна, выйдя в 4-й круг. Такой же результат у нее был и в 2022 году. За выход в четвертьфинал испанка поборется либо против Ольги Данилович, либо против Джессики Пегулы.

Украину на мейджоре в одиночном разряде продолжат представлять две теннисистки: Даяна Ястремская и Элина Свитолина. Свои встречи 3-го раунда они проведут в субботу, 18 января.

Марта в Мельбурне еще сыграет в парном разряде. 18 января украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе из Румынии сыграет против австралийского тандема Дестани Аява / Мэддисон Инглис.

