Костюк уничтожила 93-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Aus Open 2025
Марта в двух сетах разгромила Юле Нимайер во 2-м раунде австралийского мейджора
Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.
Во 2-м раунде украинка в двух сетах уверенно переиграла Юле Нимайер (Германия, WTA 93) за 1 час и 5 минут.
Australian Open 2025. 1/32 финала
Марта Костюк (Украина) [17] – Юле Нимайер (Германия) – 6:3, 6:0
Это была первая встреча соперниц. В первой партии Марта побеждала 5:0, но проиграла 3 гейма подряд.
Следующей соперницей Костюк станет победительница противостояния Паула Бадоса – Талия Гибсон.
Костюк в четвертый раз подряд сыграет в 3-м раунде Australian Open. В прошлом году она добралась до четвертьфинала, где уступила Коко Гауфф.
На старте АО-2025 Костюк в трех партиях переиграла Нао Хибино. Всего в 2025 году украинка провела 4 поединка – 2 победы и 2 поражения.
Марта стала первой представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/16 финала AO-25. Свои матчи 2-го раунда 16 января проведут Элина Свитолина и Даяна Ястремская, а Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева уже завершили выступления на мейджоре.
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