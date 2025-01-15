Костюк уничтожила 93-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Aus Open 2025

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка в двух сетах уверенно переиграла Юле Нимайер (Германия, WTA 93) за 1 час и 5 минут.

Australian Open 2025. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) [17] – Юле Нимайер (Германия) – 6:3, 6:0

Это была первая встреча соперниц. В первой партии Марта побеждала 5:0, но проиграла 3 гейма подряд.

Следующей соперницей Костюк станет победительница противостояния Паула Бадоса – Талия Гибсон.

Костюк в четвертый раз подряд сыграет в 3-м раунде Australian Open. В прошлом году она добралась до четвертьфинала, где уступила Коко Гауфф.

На старте АО-2025 Костюк в трех партиях переиграла Нао Хибино. Всего в 2025 году украинка провела 4 поединка – 2 победы и 2 поражения.

Марта стала первой представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/16 финала AO-25. Свои матчи 2-го раунда 16 января проведут Элина Свитолина и Даяна Ястремская, а Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева уже завершили выступления на мейджоре.