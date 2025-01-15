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Australian Open
15 января 2025, 12:20 | Обновлено 15 января 2025, 12:29
3045
20

Костюк уничтожила 93-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Aus Open 2025

Марта в двух сетах разгромила Юле Нимайер во 2-м раунде австралийского мейджора

15 января 2025, 12:20 | Обновлено 15 января 2025, 12:29
3045
20
Костюк уничтожила 93-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Aus Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка в двух сетах уверенно переиграла Юле Нимайер (Германия, WTA 93) за 1 час и 5 минут.

Australian Open 2025. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) [17] – Юле Нимайер (Германия) – 6:3, 6:0

Это была первая встреча соперниц. В первой партии Марта побеждала 5:0, но проиграла 3 гейма подряд.

Следующей соперницей Костюк станет победительница противостояния Паула Бадоса – Талия Гибсон.

Костюк в четвертый раз подряд сыграет в 3-м раунде Australian Open. В прошлом году она добралась до четвертьфинала, где уступила Коко Гауфф.

На старте АО-2025 Костюк в трех партиях переиграла Нао Хибино. Всего в 2025 году украинка провела 4 поединка – 2 победы и 2 поражения.

Марта стала первой представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/16 финала AO-25. Свои матчи 2-го раунда 16 января проведут Элина Свитолина и Даяна Ястремская, а Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева уже завершили выступления на мейджоре.

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Марта Костюк Юле Нимайер Australian Open 2025 выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 20
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Vitason
Прогулялась по австралийскому парку!! При всем уважении к Марте,но немка очень часто делала детские ошибки!!
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+6
Sashamar
За годину впоралася. Невже в Мельбурні є бутіки, які працюють після дев'ятої вечора? 
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+5
Андрій Заліщук
Ну якщо Гібсон буде, то не проблема, але подружаня Бадоса, це 50-50...але як би там не було Марта сьогодні була на висоті!
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+4
captain2009
"О ! Та там Німайєр чекає. Дівчинка -гора . Там десь кг 90 , а може і більше , гилить по м'ячу , що з гармати. Марточка , думай як відбиватися будеш."
Я сподіваюся, що Марта надала відповідь своєю грою. Марта, з перемогою!
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
kollekciy
Марту з перемогою. З Бадосою Марта завжди грає натхненно, шанси може мати хороші.
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+3
Микола Захарченко
З перемогою ! 🇺🇦✌️ Можливо  для психологічного балансу Марти перші впевнені перемоги дадуть наснаги для подальшої ходи на АО . Удачі !
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+3
C.Пеклов
Марту з впевненою перемогою!Почав дивитися з останнього гейму 1 сету,таке враження,що тигриця грала з коровою  (вибачте).Таки Марта "розігрілася" в матчі з японкою і пішла гра!.Успіху Марті в наступному матчі!
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+3
introvert
Можна подякувати й організаторам, які вирішили перенести гру не на наступний день, а на інший корт. Марта з її "гнучкою" психікою не любить маринуватись перед грою зайву добу.
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+3
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introvert
Ну, сьогодні Марті можна лише сказати: браво, розумничка! Вже безумовно набагато краще, хоча лаври за цей успіх можна розділити на двох з німецькою Юлею, яка вийшла на гру налаштованою занадто вальяжно. Марта ж навпаки, вийшла зарядженою з самого старту, а не стала за своєю звичкою розкачуватись після дарування фори суперниці. Мабуть, гарно вплинула загроза поновлення дощу) Деякі розіграші були реально крутими, в тому числі і фінальний.
Перший справжній тест буде в наступному колі, але тепер Марта буде вважатися фаворитом вже з повним правом.
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+3
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Oleksandrid
Де люди, які пару днів тому в коментарях під матчем першого кола прогнозували однозначну перемогу Німаєр?
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+2
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Василий Гредюшкин
 Калініна  ще в  грі     Вона  з Бронцетті  ще  може  позмагатис
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+2
Vlad Holl
Чудова гра - немає про що і говорити. Настрій і реалізація на високому рівні. Рухаємося далі .
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+1
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