Провалила первый сет. Костюк не без проблем стартовала на Australian Open

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка в трех сетах переиграла Нао Хибино (Япония, WTA 143) за 1 час и 45 минут.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Марта Костюк (Украина) [17] – Нао Хибино (Япония) [Q] – 3:6, 6:3, 6:1

Это была четвертая встреча соперниц. Марта выиграла третье очное противостояние, все три победы были добыты подряд.

Во 2-м раунде австралийского мейджора Костюк сыграет против Юле Нимайер (Германия, WTA 92), которая прошла Майю Хвалинскую (Польша, WTA 126) 6:0, 6:1.

Костюк провела третий матч в 2025 году. Ранее она выступила на пятисотниках в Брисбене и Аделаиде, где проиграла в первых же поединках.

В 2024 году Костюк добралась до четвертьфинала Australian Open, что является ее лучшим достижением на турнирах Grand Slam. Тогда в полуфинал ее не пустила Коко Гауфф.

Марта стала второй представительницей Украины, которой уже удалось выйти во 2-й круг АО-2025. Ранее это сделала Элина Свитолина после победы над Сораной Кырстей. 13 января на кортах Мельбурна свой первый матч проведет Дарья Снигур. Еще две украинки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская стартуют во вторник, 14 января, а Юлия Стародубцева уже покинула мейджор, в 1/64 финала уступив Лейле Фернандес.

Q. What do we tell a first round elimination?

Kostyuk: Not today 😎



Marta is through to the second round defeating Hibino 3-6 6-3 6-1. @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • @marta_kostyuk • #AO2025 • #AusOpen pic.twitter.com/hLIfcn2yXZ