Мода на корте. Как Марта Костюк выбирает наряды для больших турниров

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о модных и удобных нарядах на корте, ведь на турнире Уимблдона 2024 года платье, которое надела украинка вызвало большой ажиотаж.

О своем стиле на корте

«Я бы определила свой личный стиль как спортивный и очень женственный. Не думаю, что [мой стиль на корте] сильно отличается; он просто более спортивный, но я всё равно стараюсь сделать его более женственным и отличаться от других».

Об отношениях с Wilson

«Они создали моё свадебное платье, поэтому я думаю, это говорит о наших отношениях, и я верю, что мы продолжаем делать их сильнее и лучше, расширяя их всё больше и больше. Это замечательная компания и замечательные люди, и я очень счастлива, что они являются частью моей жизни».

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О платье «Марта» для Уимблдона

«У нас было довольно много звонков по Zoom с Джоэль [дизайнер], где я делилась своими идеями и видением. Я просто доверяла Джоэль. Она очень хорошо разбирается в своем деле. У нее возникла идея сделать платье чем-то похожим на теннисное, и я просто поддержала эту идею, давая небольшие комментарии и детали о том, что я хотела бы включить, или какая часть моего тела должна быть более открытой, а какая – закрытой. Вот такие маленькие детали. Но общая идея платья принадлежала Джоэль, и я очень довольна тем, что получилось».

Ее подход к моде

«Я работаю со стилистами уже много лет, и это то, что важно для меня и чем я увлекаюсь. Речь идет не только о том, как я выгляжу на корте, но и о том, как я выгляжу вне его. Это улучшает моё настроение, то, как я себя презентую и как я себя вижу. Это важная часть меня, и для меня важно выглядеть хорошо, но в то же время комфортно. Это имеет большое влияние на мои результаты».

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О самых стильных теннисистках

«Это сложный вопрос, поскольку у каждой теннисистки свой стиль и свои партнёры, но я бы, наверное, назвала Коко (Гауфф). У неё всегда красивые комплекты и цвета. Мне очень нравится, как она выглядит. В этот список я бы также добавила себя».

Ее идеальный теннисный наряд

«Я бы сказала, что, прежде всего, форма должна быть удобной. Теннис - это очень атлетичный вид спорта, мне должно быть удобно во время ударов, замахов и движений. Поэтому одежда должна быть удобной. Я очень люблю платья, думаю, что это мой любимый фасон. Мне не важно, какого цвета платье, я просто надеюсь, что оно не будет сливаться с цветом заднего фона корта. Мы много работаем над этим, чтобы на каждом турнире такого совпадения не было. Вообще, мне нравится быть разнообразной, и я не против играть в чём угодно, если это удобно и красиво».