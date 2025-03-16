15 марта в матче 29-го тура Английской Премьер-лиги «Эвертон» на своем поле принимал «Вест Хэм».

Украинец Виталий Миколенко традиционно вышел в стартовом составе и провел весь матч.

Первый тайм завершился без голов, а во втором команды обменялись забитыми мячами.

На 67-й минуте гости открыли счет благодаря точному удару Томаша Соучека, а на 90+1-й минуте Джейк О'Брайен сравнял его.

Английская Премьер-лига. 29-й тур. 15 марта

Эвертон – Вест Хэм – 1:1

Голы: О'Брайен, 90+1, – Соучек, 67

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