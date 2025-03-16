Эвертон – Вест Хэм – 1:1. Спасение от ирисок. Видео голов и обзор матча
Команда из Ливерпуля забила гол в добавленное арбитром время
15 марта в матче 29-го тура Английской Премьер-лиги «Эвертон» на своем поле принимал «Вест Хэм».
Украинец Виталий Миколенко традиционно вышел в стартовом составе и провел весь матч.
Первый тайм завершился без голов, а во втором команды обменялись забитыми мячами.
На 67-й минуте гости открыли счет благодаря точному удару Томаша Соучека, а на 90+1-й минуте Джейк О'Брайен сравнял его.
Английская Премьер-лига. 29-й тур. 15 марта
Эвертон – Вест Хэм – 1:1
Голы: О'Брайен, 90+1, – Соучек, 67
Видео голов и обзор матча
События матча
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