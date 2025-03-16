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Чемпионат Англии
Эвертон
15.03.2025 17:00 – FT 1 : 1
Вест Хэм
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Англия
16 марта 2025, 01:50 | Обновлено 16 марта 2025, 02:37
35
0

Эвертон – Вест Хэм – 1:1. Спасение от ирисок. Видео голов и обзор матча

Команда из Ливерпуля забила гол в добавленное арбитром время

16 марта 2025, 01:50 | Обновлено 16 марта 2025, 02:37
35
0
Эвертон – Вест Хэм – 1:1. Спасение от ирисок. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта в матче 29-го тура Английской Премьер-лиги «Эвертон» на своем поле принимал «Вест Хэм».

Украинец Виталий Миколенко традиционно вышел в стартовом составе и провел весь матч.

Первый тайм завершился без голов, а во втором команды обменялись забитыми мячами.

На 67-й минуте гости открыли счет благодаря точному удару Томаша Соучека, а на 90+1-й минуте Джейк О'Брайен сравнял его.

Английская Премьер-лига. 29-й тур. 15 марта

Эвертон – Вест Хэм – 1:1

Голы: О'Брайен, 90+1, – Соучек, 67

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Джейк О’Брайен (Эвертон).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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