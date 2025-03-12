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Эвертон
15.03.2025 17:00 - : -
Вест Хэм
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Англия
12 марта 2025, 20:34 |
69
0

Эвертон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 15 марта в 17:00 по Киеву

12 марта 2025, 20:34 |
69
0
Эвертон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон

В субботу, 15 марта, состоится матч 29-го тура АПЛ «Эвертон» – «Вест Хэм». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Эвертон

У «Эвертона» продолжается серия без поражений. Правда и выиграть команда не может уже в трех турах АПЛ подряд. После победы над «Кристал Пэлас» (2:1), «Эвертон» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2), «Брентфордом» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (1:1) У «Эвертона» 12 ничьих – больше всех в чемпионате. Команда набрала 33 очка и идет на 15 месте. У «Вест Хэма» тоже 33 очка, но «Эвертон» опережает своего будущего соперника по дополнительным показателям. Турнирное положение команд добавит интриги поединку.

Вест Хэм

В отличие от «Эвертона», «Вест Хэм» в предыдущих матчах АПЛ вничью не играл. После побед над «Арсеналом» (1:0) и «Лестером» (2:0), команда в домашнем матче уступила «Ньюкаслу» (0:1). В турнирной таблице «Вест Хэм» идет на 16-й позиции. Правда понижение в классе клубу вряд ли угрожает. Отрыв «Вест Хэма» от зоны вылета составляет 16 очков.

Личные встречи

Матч первого круга закончился со счетом 0:0. В последних пяти матчах команды одержали по две победы.

«Эвертон» – «Вест Хэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Эвертон» забивает в среднем по 1,43 гола за игру. Средняя результативность «Вест Хэма» в гостях составляет 1,08 гола за матч.

Возможные составы

  • «Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Брентвейт, Тарковски, Гарнер, Гуе, Линдстрем, Дукуре, Гаррисон, Бетункал.
  • «Вест Хэм»: Ареоля, Крессвелл, Килман, Тодибо, Скарлз, Ван-Биссака, Альварес, Уорд-Проуз, Соучек, Кудус, Боуэн.

Прогноз

Встретятся соседи по турнирной таблице. Возможен вариант, что обе команды забьют. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,95.

Прогноз Sport.ua
Эвертон
15 марта 2025 -
17:00
Вест Хэм
Забьют обе команды 1,95 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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