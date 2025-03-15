Эвертон с Миколенко сыграл вничью, победы Ноттингема и Вулверхэмптона
Состоялось 3 матча 29-го тура Английской Премьер-лиги
В субботу, 15 марта, состоялось 3 матча 29-го тура Английской Премьер-лиги.
«Эвертон» у себя дома сыграл вничью с «Вест Хэмом» со счетом 1:1.Голы забивали Джейк О'Брайен и Томаш Соучек. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.
«Ноттингем» в гостях одолел «Ипсвич».
«Вулверхэмптон» с дублем Ларсона одолел безнадежный «Саутгемптон».
После сыгранных матчей команды расположились в таблице следующим образом:
- Ноттингем Форест: 54 очка. 3-е место;
- Вест Хэм: 36 очков, 13-е место;
- Эвертон: 33 ока, 16-е место;
- Вулверхэмптон: 26 очков, 17-е место;
- Ипсвич: 17 очков, 18-е место;
- Саутгемптон: 9 очков, 20-е место.
Английская Премьер-лига. 29-й тур
Эвертон – Вест Хэм – 1:1
Голы: О'Брайен, 90+1 – Соучек, 67
Фото матча:
Ипсвич – Ноттингем Форест – 1:4
Голы: Каджуст, 82, Хирст, 90+3 – Миленкович, 35, Эланга, 37, 41, Силва, 87
Фото матча:
Саутгемптон – Вулверхэмптон – 1:2
Голы: Онуачу, 75 – Ларсен, 19, 47
Фото матча:
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