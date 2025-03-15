Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон с Миколенко сыграл вничью, победы Ноттингема и Вулверхэмптона
Чемпионат Англии
Саутгемптон
15.03.2025 17:00 – FT 1 : 2
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 марта 2025, 19:03 |
130
0

Эвертон с Миколенко сыграл вничью, победы Ноттингема и Вулверхэмптона

Состоялось 3 матча 29-го тура Английской Премьер-лиги

15 марта 2025, 19:03 |
130
0
Эвертон с Миколенко сыграл вничью, победы Ноттингема и Вулверхэмптона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко и Аарон Ван-Биссака

В субботу, 15 марта, состоялось 3 матча 29-го тура Английской Премьер-лиги.

«Эвертон» у себя дома сыграл вничью с «Вест Хэмом» со счетом 1:1.Голы забивали Джейк О'Брайен и Томаш Соучек. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

«Ноттингем» в гостях одолел «Ипсвич».

«Вулверхэмптон» с дублем Ларсона одолел безнадежный «Саутгемптон».

После сыгранных матчей команды расположились в таблице следующим образом:

  • Ноттингем Форест: 54 очка. 3-е место;
  • Вест Хэм: 36 очков, 13-е место;
  • Эвертон: 33 ока, 16-е место;
  • Вулверхэмптон: 26 очков, 17-е место;
  • Ипсвич: 17 очков, 18-е место;
  • Саутгемптон: 9 очков, 20-е место.

Английская Премьер-лига. 29-й тур

Эвертон – Вест Хэм – 1:1

Голы: О'Брайен, 90+1 – Соучек, 67

Фото матча:

Ипсвич – Ноттингем Форест – 1:4

Голы: Каджуст, 82, Хирст, 90+3 – Миленкович, 35, Эланга, 37, 41, Силва, 87

Фото матча:

Саутгемптон – Вулверхэмптон – 1:2

Голы: Онуачу, 75 – Ларсен, 19, 47

Фото матча:

По теме:
На дне. Плимут Таловерова проиграл конкуренту в борьбе за выживание
Ман Сити и Брайтон провели матч в АПЛ: пенальти, автогол, Мармуш и шедевр
Возвращение Забарного. Стартовые составы на матч Борнмут – Брентфорд
чемпионат Англии по футболу Антони Эланга Йорген Странд Ларсен Пол Онуачу Томаш Соучек Виталий Миколенко Никола Миленкович Эвертон Эвертон - Вест Хэм Вест Хэм Ноттингем Форест Ипсвич Саутгемптон Вулверхэмптон Джейк О’Брайен
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андреева и Свентек определили первую финалистку супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 15 марта 2025, 03:36 20
Андреева и Свентек определили первую финалистку супертурнира в Индиан-Уэллс
Андреева и Свентек определили первую финалистку супертурнира в Индиан-Уэллс

Ига не сумела переиграть Мирру, уступив в трех сетах за 2 часа и 18 минут

Бавария снова сделала подарок Байеру, форвард оформил хет-трик
Футбол | 15 марта 2025, 18:29 0
Бавария снова сделала подарок Байеру, форвард оформил хет-трик
Бавария снова сделала подарок Байеру, форвард оформил хет-трик

Мюнхен снова дает шанс Байеру

Точной стрельбы не хватило. Две украинки финишировали в топ-20 масс-старта
Биатлон | 15.03.2025, 15:14
Точной стрельбы не хватило. Две украинки финишировали в топ-20 масс-старта
Точной стрельбы не хватило. Две украинки финишировали в топ-20 масс-старта
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
Бокс | 15.03.2025, 08:44
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
Разобьет сердце фанатам Ливерпуля. Салах нашел себе новый клуб. Он удивил
Футбол | 15.03.2025, 00:21
Разобьет сердце фанатам Ливерпуля. Салах нашел себе новый клуб. Он удивил
Разобьет сердце фанатам Ливерпуля. Салах нашел себе новый клуб. Он удивил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 00:12 47
Теннис
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 07:01
Теннис
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
14.03.2025, 15:23 22
Футбол
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
14.03.2025, 08:34 7
Бокс
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
14.03.2025, 09:00
Футбол
Экс-игрок сборной Украины без вести пропал на фронте. Известны подробности
Экс-игрок сборной Украины без вести пропал на фронте. Известны подробности
14.03.2025, 15:18 1
Футбол
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
14.03.2025, 13:27 3
Бокс
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
15.03.2025, 07:51 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем