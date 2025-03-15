Эвертон с Миколенко сыграл вничью, победы Ноттингема и Вулверхэмптона

В субботу, 15 марта, состоялось 3 матча 29-го тура Английской Премьер-лиги.

«Эвертон» у себя дома сыграл вничью с «Вест Хэмом» со счетом 1:1.Голы забивали Джейк О'Брайен и Томаш Соучек. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

«Ноттингем» в гостях одолел «Ипсвич».

«Вулверхэмптон» с дублем Ларсона одолел безнадежный «Саутгемптон».

После сыгранных матчей команды расположились в таблице следующим образом:

Ноттингем Форест: 54 очка. 3-е место;

Вест Хэм: 36 очков, 13-е место;

Эвертон: 33 ока, 16-е место;

Вулверхэмптон: 26 очков, 17-е место;

Ипсвич: 17 очков, 18-е место;

Саутгемптон: 9 очков, 20-е место.

Английская Премьер-лига. 29-й тур

Эвертон – Вест Хэм – 1:1

Голы: О'Брайен, 90+1 – Соучек, 67

Фото матча:

Ипсвич – Ноттингем Форест – 1:4

Голы: Каджуст, 82, Хирст, 90+3 – Миленкович, 35, Эланга, 37, 41, Силва, 87

Фото матча:

Саутгемптон – Вулверхэмптон – 1:2

Голы: Онуачу, 75 – Ларсен, 19, 47

Фото матча: