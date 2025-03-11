В субботу, 15 марта, состоится матч 29-го тура АПЛ «Саутгемптон» – «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.

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Саутгемптон

«Саутгемптон» является главным аутсайдером сезона в АПЛ и первым кандидатом на вылет в Чемпионшип. В последних четырех матчах чемпионата Англии команда потерпела четыре поражения – от «Борнмута» (1:3), «Брайтона» (0:4), « Челси» (0:4) и «Ливерпуля» (1:3). «Саутгемптон» набрал всего 9 очков и плотно засел на последнем месте турнирной таблицы. «Саутгемптон» забил меньше и пропустил больше мячей, чем любая другая команда АПЛ.

Вулверхэмптон

В предыдущих трех матчах АПЛ «Вулверхэмптон» продемонстрировал полный спектр результатов. Команда выиграла у «Борнмута» (1:0), проиграла «Фулхэму» (1:2) и сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1). «Вулверхэмптон» идет в шести очках от зоны вылета и победа над «Саутгемптоном» может этот разрыв увеличить. В свою очередь, до «Вест Хэма», который в турнирной таблице расположился строчкой выше, десять очков.

Личные встречи

Матч первого круга «Вулверхэмптон» выиграл со счетом 2:0. «Волки» побеждали в шести последних очных встречах с «Саутгемптоном».

«Саутгемптон» – «Вулверхэмптон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Саутгемптон» забивает в среднем по 0,69 гола за игру. Средняя результативность «Вулверхэмптона» в гостях составляет 1,43 гола за матч.

Возможные составы

«Саутгемптон»: Ремсдейл, Мэннин, Уокер-Питерс, Белла-Кочап, Гарвуд-Беллис, Смоллбоун, Угочукву, Сулемана, Диблинг, Фернандеш, Гронбек.

«Вулверхэмптон»: Са, Гомеш, Агбаду, Доэрти, Мунец, Белльгард, Аит-Нури, Семеду, Гомес, Нето, Ларсен.

Прогноз

В последних четырех домашних матчах «Саутгемптон пропускает не менее трех мячей. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,8.