В воскресенье, 16 марта, состоится матч 29-го тура АПЛ «Арсенал» – «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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Арсенал

В АПЛ «Арсенал» последний раз выигрывал 15 февраля. Тогда подопечные Микеля Артеты обыграли «Лестер» (2:0). Затем последовало поражение от «Вест Хэма» (0:1), а также ничьи с «Ноттингем Форест» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:1). Серия неудачных матчей практически лишила «Арсенал» шансов на чемпионство. От лидирующего «Ливепуля» команда отстает на 15 очков. Перед встречей с «Челси» «канониры» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграли с ПСВ вничью 2:2. Ничья не особо расстроила болельщиков «Арсенала», ведь в первом матче команда одержала победу 7:1. Следующим соперником «Арсенала» в Лиге чемпионов станет мадридский «Реал».

Челси

Как и «Арсенал», «Челси» перед туром АПЛ играл в еврокубках. Команда Энцо Марески в 1/8 финала Лиги конференций обыграла «Копенгаген» (1:0). В первом матче лондонский клуб выиграл у представителя Дании 2:1. В АПЛ «Челси» не побеждал в гостях с декабря прошлого года. А последние три поединка на чужом поле команда проиграла. «Челси» уступил «Манчестер Сити» (1:3), «Брайтону» (0:3) и «Астон Вилле» (1:2). Подопечные Марески набрали 49 очков и в турнирной таблице идут на четвертом месте.

Личные встречи

В матче первого круга команды сыграли вничью 1:1. Из последних пяти матчей «Арсенал» выиграл три. Последний раз «Челси» побеждал «Арсенал» в августе 2021 года.

«Арсенал» – «Челси»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Арсенал» забивает в среднем по 2,08 гола за игру. Средняя результативность «Челси» в гостях составляет 1,86 гола за матч.

Возможные составы

«Арсенал»: Рая, Калафиори, Тимбер, Магальяес, Салиба, Райс, Партей, Эдегор, Мерино, Нванери, Троссард.

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Колвилл, Чалоба, Фофана, Фернандес, Кайседо, Палмер, Нету, Санчо, Нкунку.

Прогноз

В последних матчах АПЛ «Арсенал» играет не очень результативно. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,95.