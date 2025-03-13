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Чемпионат Англии
Арсенал
16.03.2025 15:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 марта 2025, 21:07 | Обновлено 13 марта 2025, 21:08
45
0

Арсенал – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 марта в 15:30 матч чемпионата Англии

13 марта 2025, 21:07 | Обновлено 13 марта 2025, 21:08
45
0
Арсенал – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал – Челси

В воскресенье, 16 марта, состоится перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Арсенал – Челси
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Трансляция матча В эфире

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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