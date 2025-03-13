Англия13 марта 2025, 21:07 | Обновлено 13 марта 2025, 21:08
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Арсенал – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 марта в 15:30 матч чемпионата Англии
13 марта 2025, 21:07 | Обновлено 13 марта 2025, 21:08
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В воскресенье, 16 марта, состоится перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Арсенал – ЧелсиСмотреть трансляцию
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