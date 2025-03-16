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16 марта свою встречу в рамках АПЛ проведут Арсенал и Челси. Начало матча запланировано на 15:30 по киевскому времени.

Арсенал

С мечтами о чемпионстве «канониры» в очередной раз распрощались, они идут вторыми в чемпионате, но отставание от лидирующего Ливерпуля целых 15 очков, при одной игре в запасе. Подопечные Артеты допустили много осечек в играх, где могли бы взять максимум.

В последнем матче расписали мировую на выезде с Манчестер Юнайтед – 1:1, что выглядело логичным исходом. Серия без побед в чемпионате уже достигла трех матчей, за это время удалось набрать всего два очка.

Посреди недели Арсенал играл в Лиге Чемпионов, где расписал ничью дома с ПСВ – 2:2, а в гостях была победа 7:1, что и позволило пройти в четвертьфинал, где придется сразиться с мадридским Реалом. Сейчас в чемпионате важно удержаться в топ-4, а основный акцент сделать на еврокубках. В предстоящем матче из-за травм точно не сыграют Жезус, Хаверц, Сака и Томиясу.

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Челси

В этом сезоне «пенсионеров» много критиковали, в основном из-за бездумных покупок футболистов, да и результаты не впечатляли. Сейчас дела идут неплохо, Челси идет четвертым в АПЛ, имея хорошие шансы на Лигу Чемпионов.

В последнем туре подопечные Энцо Марески обыграли дома аутсайдера Лестера со счетом 1:0, в том матче Палмер первый раз во взрослом футболе не реализовал пенальти.

Посреди недели Челси тоже играл в еврокубках, только эта была Лига конференций, где удалось обыграть дома Копенгаген – 1:0, а в гостях выиграли 2:1, теперь в четвертьфинале придется сыграть против не самой опасной Легии. Не смогут помочь партнерам в предстоящем матче Ансельмино, Гиу, Густо, Джексон, Мадуеке и Мудрык.

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Личные встречи

У соперников богатая история очных противостояний, в первом круге клубы не определили победителя – 1:1. Стоит отметить, что Челси не побеждал соседей в последних шести официальных встречах.

Прогноз

Такое дерби будет интересно фанатам, независимо от мест команд в турнирной таблице. Арсенал в этой паре фаворит, хотя Челси не выглядит сейчас хуже.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Арсенал – 1,83, ничья – 3,75, победа Челси – 4,4. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Считаю приемлемой ставку на обмен забитыми мячами за 1,79