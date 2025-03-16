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  4. Стародубцева сыграет в отборе к супертурниру в Майами. Известна соперница
WTA
16 марта 2025, 01:28 |
53
0

Стародубцева сыграет в отборе к супертурниру в Майами. Известна соперница

Юлия в 1-м раунде отбора встретится с Варварой Лепченко

16 марта 2025, 01:28 |
53
0
Стародубцева сыграет в отборе к супертурниру в Майами. Известна соперница
Instagram. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) сыграет в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Майами.

В 1-м раунде отбора украинка сыграет против Варвары Лепченко (США, WTA 124). Это будет первая встреча соперниц.

В случае победы, Юлия в финале квалов встретится либо с Татьяной Марией (Германия, WTA 87), либо с Леолией Жанжан (Франция, WTA 126).

Стародубцева и Лепченко выйдут на корт 16 марта. Ориентировочный старт игры – 17:00 по Киеву.

Поединки основной сетки в Майами пройдут с 18 по 30 марта.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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