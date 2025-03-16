Стародубцева сыграет в отборе к супертурниру в Майами. Известна соперница

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) сыграет в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Майами.

В 1-м раунде отбора украинка сыграет против Варвары Лепченко (США, WTA 124). Это будет первая встреча соперниц.

В случае победы, Юлия в финале квалов встретится либо с Татьяной Марией (Германия, WTA 87), либо с Леолией Жанжан (Франция, WTA 126).

Стародубцева и Лепченко выйдут на корт 16 марта. Ориентировочный старт игры – 17:00 по Киеву.

Поединки основной сетки в Майами пройдут с 18 по 30 марта.

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