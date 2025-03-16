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16 марта 2025, 01:39 | Обновлено 16 марта 2025, 01:44
82
0

ВИДЕО. Милота дня. Вот что сделал Роналду, когда к нему обратились дети

Великий футболист, человек с большой буквы

16 марта 2025, 01:39 | Обновлено 16 марта 2025, 01:44
82
0
ВИДЕО. Милота дня. Вот что сделал Роналду, когда к нему обратились дети
X. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду тепло поприветствовал болбоев перед матчем «Аль-Насра» – в сети набирает популярности милое видео при участии звезды.

«Криштиану Роналду — потрясающий человек. Я желаю всем спортсменам быть примером для подражания, чтобы проявлять доброту и сострадание к нашему миру», – написал один из болельщиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В матче чемпионата Саудовской Аравии его команда обыграла «Аль-Холуд» со счетом 3:1, а голами отметились Роналду, Мане и Дюран.

Этот мяч стал для португальца 19-м в чемпионате Саудовской Аравии, что позволило ему опередить Бензема на три гола.

До 1000-го гола Роналду осталось 72.

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Максим Лапченко Источник: Xbox.com
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