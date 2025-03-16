ВИДЕО. Милота дня. Вот что сделал Роналду, когда к нему обратились дети
Великий футболист, человек с большой буквы
Криштиану Роналду тепло поприветствовал болбоев перед матчем «Аль-Насра» – в сети набирает популярности милое видео при участии звезды.
«Криштиану Роналду — потрясающий человек. Я желаю всем спортсменам быть примером для подражания, чтобы проявлять доброту и сострадание к нашему миру», – написал один из болельщиков.
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В матче чемпионата Саудовской Аравии его команда обыграла «Аль-Холуд» со счетом 3:1, а голами отметились Роналду, Мане и Дюран.
Этот мяч стал для португальца 19-м в чемпионате Саудовской Аравии, что позволило ему опередить Бензема на три гола.
До 1000-го гола Роналду осталось 72.
Cristiano Ronaldo is an amazing human.❤️ pic.twitter.com/I618VOjHl2— UR Cristiano (@URCristianoTube) March 14, 2025
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