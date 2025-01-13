Свитолина успешно стартовала на Aus Open 2025, выиграв первый матч в сезоне

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка в двух сетах переиграла Сорану Кырстю (Румыния, WTA 71) за 1 час и 34 минуты.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Элина Свитолина (Украина) [28] – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:4, 6:4

Это была четвертая встреча соперниц. Свитолина выиграла 4-й очный поединок. За матч Элина отдала только одну свою подачу.

Ключевым и решающем стал 9-й гейм второй партии. Элина взяла подачу румынки с седьмого брейк-поинта, а теннисистки провели 20 розыгрышей.

Для Элины этот австралийский мейджор – первый турнир в 2025 году. Свитолина не выступала в Туре после US Open 2024. В сентябре украинка перенесла операцию на ноге.

Элина 11-й раз подряд выиграл стартовый матч на Australian Open.

Следующей соперницей Элины будет победительница противостояния Сара Бейлек (Чехия, WTA 155) – Кэролайн Доулхайд (США, WTA 83).

Помимо Элины, на кортах Мельбурна Украину также продолжат представлять Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур. Костюк и Снигур начнут выступления на АО-2025 сегодня, 13 января. Днем ранее Открытый чемпионат Австралии покинула Юлия Стародубцева.