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Australian Open
13 января 2025, 05:25 | Обновлено 13 января 2025, 05:40
990
3

Свитолина успешно стартовала на Aus Open 2025, выиграв первый матч в сезоне

Элина в двух сетах переиграла Сорану Кырстю в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии

13 января 2025, 05:25 | Обновлено 13 января 2025, 05:40
990
3
Свитолина успешно стартовала на Aus Open 2025, выиграв первый матч в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка в двух сетах переиграла Сорану Кырстю (Румыния, WTA 71) за 1 час и 34 минуты.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Элина Свитолина (Украина) [28] – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:4, 6:4

Это была четвертая встреча соперниц. Свитолина выиграла 4-й очный поединок. За матч Элина отдала только одну свою подачу.

Ключевым и решающем стал 9-й гейм второй партии. Элина взяла подачу румынки с седьмого брейк-поинта, а теннисистки провели 20 розыгрышей.

Для Элины этот австралийский мейджор – первый турнир в 2025 году. Свитолина не выступала в Туре после US Open 2024. В сентябре украинка перенесла операцию на ноге.

Элина 11-й раз подряд выиграл стартовый матч на Australian Open.

Следующей соперницей Элины будет победительница противостояния Сара Бейлек (Чехия, WTA 155) – Кэролайн Доулхайд (США, WTA 83).

Помимо Элины, на кортах Мельбурна Украину также продолжат представлять Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур. Костюк и Снигур начнут выступления на АО-2025 сегодня, 13 января. Днем ранее Открытый чемпионат Австралии покинула Юлия Стародубцева.

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Элина Свитолина Сорана Кырстя Australian Open 2025 выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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introvert
Ех, як же катастрофічно здала Сорана... Хоча не нам на це жалітися) Для спокійної "вкатки" в турнір - ідеальна суперниця.
Враження двоякі. З одного боку, це ще зовсім не та Еліна, а з іншого, я очікував гіршого. Сітка дозволяє набирати форму поступово.
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+6
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Vlad Holl
Молодець , додавила в 9 геймі , бо все було 50/50. Непогана фізична форма , а  гру підтягне однозначно. З перемогою ! 
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+3
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