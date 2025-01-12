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Australian Open
12 января 2025, 10:57 | Обновлено 12 января 2025, 11:51
1006
7

Дождь не помог. Стародубцева проиграла в первом же матче на Aus Open 2025

Юлия не сумела одолеть Лейлу Фернандес в 1/64 финала, уступив в двух сетах

12 января 2025, 10:57 | Обновлено 12 января 2025, 11:51
1006
7
Дождь не помог. Стародубцева проиграла в первом же матче на Aus Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 100) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка в двух сетах проиграла 30-й сеяной Лейле Фернандес (Канада, WTA 31).

Australian Open 2025. 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Лейла Фернандес (Канада) [30] – 5:7, 4:6

Девушки вышли на корт еще в 02:00 по Киеву, но из-за дождя игру пришлось прервать в первой партии при счете 5:3 в пользу Лейлы на ее подаче. Поединок возобновился только в 09:15, Юлия сумела взять подачу соперницы и сделать 5:5, но проиграла последующие два гейма, а затем и второй сет.

Интересно, что Лейла могла закрыть Юлию на один гейм раньше. В 8-м гейме второго сета на подаче у Фернандес было два матчбола, но Юлия провела фантастические розыгрыши, дважды пробив навылет, рисковала, но терять уже было нечего. К сожалению, камбека так и не случилось – Фернандес в 9-м гейме сделала обратный брейк и завершила встречу.

Стародубцева и Фернандес впервые провели очное противостояние. Во 2-м раунде Лейла сыграет либо против Кристины Букши (Испания, WTA 101), либо против Хлоэ Паке (Франция, WTA 123).

Юлия во второй раз выступила на Australian Open и в четвертый на турнирах Grand Slam. Ее лучшим результатом на мейджорах является второй раунд Уимблдона-2024.

В 2025 году на счету Стародубцевой два матча, в которых она потерпела два поражения. До старта на кортах Мельбурна украинка не сумела продолжить борьбу в поединке 1/16 финала WTA 250 в Окленде против Жаклин Кристиан после проигранного первого сета.

На Открытом чемпионате Австралии Украину в одиночном разряде продолжат представить пять теннисисток: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур. Костюк должна была начать свой стартовый матч также в воскресенье, 12 января, но из-за дождей игру пришлось перенести на следующий день.

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Юлия Стародубцева Лейла Фернандес Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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introvert
Гостро відчувалась відсутність необхідної награності-набитості. По лініях пробивати не насмілювалась через острах помилок, а як тільки насмілювалась, ставалось те, чого боялась. Форхенд зовсім слабенький. Ну і на такому показнику, як реалізація ключових очок, брак ігрової практики не міг не позначитись. Під кінець трішки розігралась, справа полетіло, але було вже запізно.
Але, як і у випадку з Мартою, Юля сама в останні місяці попереднього року вирішила зосередитись на відпочинку, а не на тенісі, тож нічого дивного.
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+6
Vlad Holl
Думав , що пройде перше коло ,а там і друге не страшне ,але не сталося . Поки мало досвіду виступів на такому рівні. 
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+3
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Андрій Заліщук
Треба віддати належне Юлі, боролася до останнього, поразка за яку не огидно
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+3
C.Пеклов
Поразка за яку не соромно.Відчувалося,що Юлі не вистачає практики, та мабуть,  боялася добре ступати на травмований гомілкостоп.Тому ж якась невпевнена гра на 2 -й подачі суперниці,багато помилок на своїй  першої подачі.Гадаю Юля добре проаналізує свою гру і надалі побачимо перемоги.
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+2
Walle
Грала плюс-мінус нормально, але реалізація важливих розіграшів в кожному геймі — ну це просто жах. Одне добре, що для Юлії це стане гарним досвідом, в майбутньому буде сильніше 
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+2
Vitaly Kozak
Навідпочиввлась після турнірів в Китаї - одразу махнула до Австралії . А ті, що поруч у рейтингу, грали кілька тижнів в челенджерах. Але старт у попередньому турнірі і Гранд Слемі такий собі. Хоча гра сьогодні була кращою, ніж в Окленді, спад, що почався на другорядних китайських турнірах, на жаль не завершився. Шість поразок поспіль. Але добре, що хоч не якійсь приданкіній сьогодні поступилась, як у Китаї.
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