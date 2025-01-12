Дождь не помог. Стародубцева проиграла в первом же матче на Aus Open 2025

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 100) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка в двух сетах проиграла 30-й сеяной Лейле Фернандес (Канада, WTA 31).

Australian Open 2025. 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Лейла Фернандес (Канада) [30] – 5:7, 4:6

Девушки вышли на корт еще в 02:00 по Киеву, но из-за дождя игру пришлось прервать в первой партии при счете 5:3 в пользу Лейлы на ее подаче. Поединок возобновился только в 09:15, Юлия сумела взять подачу соперницы и сделать 5:5, но проиграла последующие два гейма, а затем и второй сет.

Интересно, что Лейла могла закрыть Юлию на один гейм раньше. В 8-м гейме второго сета на подаче у Фернандес было два матчбола, но Юлия провела фантастические розыгрыши, дважды пробив навылет, рисковала, но терять уже было нечего. К сожалению, камбека так и не случилось – Фернандес в 9-м гейме сделала обратный брейк и завершила встречу.

Стародубцева и Фернандес впервые провели очное противостояние. Во 2-м раунде Лейла сыграет либо против Кристины Букши (Испания, WTA 101), либо против Хлоэ Паке (Франция, WTA 123).

Юлия во второй раз выступила на Australian Open и в четвертый на турнирах Grand Slam. Ее лучшим результатом на мейджорах является второй раунд Уимблдона-2024.

В 2025 году на счету Стародубцевой два матча, в которых она потерпела два поражения. До старта на кортах Мельбурна украинка не сумела продолжить борьбу в поединке 1/16 финала WTA 250 в Окленде против Жаклин Кристиан после проигранного первого сета.

На Открытом чемпионате Австралии Украину в одиночном разряде продолжат представить пять теннисисток: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур. Костюк должна была начать свой стартовый матч также в воскресенье, 12 января, но из-за дождей игру пришлось перенести на следующий день.