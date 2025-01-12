Первый матч Костюк на Australian Open 2025 ожидаемо перенесен
Марта не сыграет против Нао Хибино 12 января, в Мельбурне идет дождь
Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) не начнет свои выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025 12 января, как это было запланировано.
В воскресенье украинка должна была сыграть против Нао Хабино (Япония, WTA 143) 4-м запуском на Kia Arena, на которой нет крыши.
В Мельбурне идет дождь. Поединки на открытых кортах перенесены на следующий день.
На Kia Arena не завершен даже первый матч по расписанию. В 02:00 стартовали Юлия Стародубцева и Лейла Фернандес. Девушки провели 8 геймов (5:3 в пользу канадской теннисистки), после чего игра была приостановлена. Ориентировочное время возобновления – в 08:00.
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