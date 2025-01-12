Первый матч Костюк на Australian Open 2025 ожидаемо перенесен

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) не начнет свои выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025 12 января, как это было запланировано.

В воскресенье украинка должна была сыграть против Нао Хабино (Япония, WTA 143) 4-м запуском на Kia Arena, на которой нет крыши.

В Мельбурне идет дождь. Поединки на открытых кортах перенесены на следующий день.

На Kia Arena не завершен даже первый матч по расписанию. В 02:00 стартовали Юлия Стародубцева и Лейла Фернандес. Девушки провели 8 геймов (5:3 в пользу канадской теннисистки), после чего игра была приостановлена. Ориентировочное время возобновления – в 08:00.