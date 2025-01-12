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  4. Первый матч Костюк на Australian Open 2025 ожидаемо перенесен
Australian Open
12 января 2025, 06:53 |
259
0

Первый матч Костюк на Australian Open 2025 ожидаемо перенесен

Марта не сыграет против Нао Хибино 12 января, в Мельбурне идет дождь

12 января 2025, 06:53 |
259
0
Первый матч Костюк на Australian Open 2025 ожидаемо перенесен
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) не начнет свои выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025 12 января, как это было запланировано.

В воскресенье украинка должна была сыграть против Нао Хабино (Япония, WTA 143) 4-м запуском на Kia Arena, на которой нет крыши.

В Мельбурне идет дождь. Поединки на открытых кортах перенесены на следующий день.

На Kia Arena не завершен даже первый матч по расписанию. В 02:00 стартовали Юлия Стародубцева и Лейла Фернандес. Девушки провели 8 геймов (5:3 в пользу канадской теннисистки), после чего игра была приостановлена. Ориентировочное время возобновления – в 08:00.

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Марта Костюк Нао Хибино Australian Open 2025 перенос матчей погода (дождь, снег, ветер, туман)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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