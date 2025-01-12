ФОТО. Стартовый матч Стародубцевой на Australian Open прерван
Юлия проигрывает в 1-м сете Лейле Фернандес 3:5, в Мельбурне начался дождь
12 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 100) начала выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 1-м раунде украинка вышла на корт Kia Arena против Лейлы Фернандес (Канада, WTA 31).
Девушки провели 8 геймов в первом сете, и поединок был прерван из-за дождя, начавшегося в Мельбурне. Фернандес переигрывает Стародубцеву 5:3 и подает на партию.
В воскресенье на Kia Arena также должна сыграть Марта Костюк – она встретится с Нао Хибино 4-м запуском. На Kia Arena нет крыши.
ФОТО. Стартовый матч Стародубцевой на Australian Open прерван
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