12 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 100) начала выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка вышла на корт Kia Arena против Лейлы Фернандес (Канада, WTA 31).

Девушки провели 8 геймов в первом сете, и поединок был прерван из-за дождя, начавшегося в Мельбурне. Фернандес переигрывает Стародубцеву 5:3 и подает на партию.

В воскресенье на Kia Arena также должна сыграть Марта Костюк – она встретится с Нао Хибино 4-м запуском. На Kia Arena нет крыши.

ФОТО. Стартовый матч Стародубцевой на Australian Open прерван