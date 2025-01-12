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  4. ФОТО. Стартовый матч Стародубцевой на Australian Open прерван
Australian Open
12 января 2025, 03:14 |
219
0

ФОТО. Стартовый матч Стародубцевой на Australian Open прерван

Юлия проигрывает в 1-м сете Лейле Фернандес 3:5, в Мельбурне начался дождь

12 января 2025, 03:14 |
219
0
ФОТО. Стартовый матч Стародубцевой на Australian Open прерван
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

12 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 100) начала выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка вышла на корт Kia Arena против Лейлы Фернандес (Канада, WTA 31).

Девушки провели 8 геймов в первом сете, и поединок был прерван из-за дождя, начавшегося в Мельбурне. Фернандес переигрывает Стародубцеву 5:3 и подает на партию.

В воскресенье на Kia Arena также должна сыграть Марта Костюк – она встретится с Нао Хибино 4-м запуском. На Kia Arena нет крыши.

ФОТО. Стартовый матч Стародубцевой на Australian Open прерван

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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