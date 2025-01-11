Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда Australian Open 2025 12 января в 02:00
12 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 100) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 1-м раунде украинка сыграет против Лейлы Фернандес (Канада, WTA 31). Поединок состоится 1-м запуском на Kia Arena. Ориентировочное время начала встречи – 02:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Во 2-м раунде Australian Open победительница противостояния сыграет либо против Кристины Букши (Испания, WTA 101), либо против Хлоэ Паке (Франция, WTA 123).
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