Стародубцева снялась с матча в Окленде против соперницы из Румынии

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 101) выбыла из хардового турнира серии WTA 250 в новозеландском Окленде.

В 1/16 финала украинка играла против Жаклин Кристиан из Румынии (WTA 85).

Юлия проиграла первый сет (3:6), а во второй партии при счете 0:2 отказалась от продолжения борьбы.

Игра длилась 1 час 2 минуты. Это была первая встреча соперниц между собой.

Юлии пришлось взять медицинский тайм-аут в первом сете, чтобы забинтовать лодыжку, и после этого она уже не смогла играть на полную силу.

Далее в 1/8 финала румынская теннисистка сыграет против Мэдисон Киз из США или Лючии Бронцетти из Италии.

WTA 250. Окленд (Новая Зеландия)

Первый раунд (1/16 финала)

Юлия Стародубцева (Украина) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 3:6, 0:2, снятие с игры

ФОТО. Стародубцева взяла медицинский тайм-аут

Only one match today for the Romanians. Jaqueline Cristian takes the court in Auckland to start her 2025 season with her R1 matchup against Yuliia Starodubtseva. pic.twitter.com/PaCTgP7fN3

Jaqueline was playing well, but her opponent was having ankle problems. Yuliia had to take a medical timeout in the 1st set to have her ankle taped and wasnt the same after. Shortly in the 2nd she retired. Jaqueline Cristian defeated Yuliia Starodubtseva 6-3, 2-0. pic.twitter.com/ztKua3gVcQ