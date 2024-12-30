31 декабря 2024 года на турнире WTA 250 в Окленде состоится матч первого круга между украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой (WTA 101) и представительницей Румынии Жаклин Кристиан (WTA 85). Ориентировочное время начала игры – 00:30 по Киеву.



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Юлия Стародубцева



Юлия Стародубцева в 2024 году сумела заявить о себе на крупных турнирах. Её лучшим достижением стал выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине, где она уступила Коко Гауфф. Также она проявила себя на US Open, где вышла в основную сетку через квалификацию, показав волю и стойкость в сложных матчах. Стародубцева известна своей универсальностью на корте, способностью адаптироваться к стилю соперницы и предпочтением атакующего тенниса. Она стремится доминировать в розыгрышах, используя мощные удары и агрессивную подачу. Однако в её игре иногда наблюдается нестабильность, особенно в напряжённых моментах матчей.





Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Жаклин Кристиан



Румынская теннисистка Жаклин Кристиан известна своим агрессивным стилем игры, который включает мощные удары с обеих сторон и агрессивную подачу. Её физическая подготовка и умение сохранять концентрацию в ключевые моменты делают её опасной соперницей для любой теннисистки. Кристиан также выделяется способностью адаптироваться к различным покрытиям, что позволяет ей успешно выступать на турнирах с разными условиями. В 2024 году её результаты оставляли желать лучшего, и главным достижением стал выход в полуфинал домашнего турнира WTA 250 в Клуж-Напока, где она уступила своей соотечественнице Ане Богдан.





Getty Images/Global Images Ukraine. Жаклин Кристиан

Прогноз на матч Юлия Стародубцева– Жаклин Кристиан

Ставка на тотал геймов больше 20.5 за коэффициент 1.70 выглядит обоснованной, учитывая высокую вероятность напряжённой борьбы в каждом сете.