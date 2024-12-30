Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Жаклин Кристиан. Прогноз и анонс на матч WTA в Окленде
WTA
30 декабря 2024, 14:44 | Обновлено 30 декабря 2024, 14:54
301
0

Юлия Стародубцева – Жаклин Кристиан. Прогноз и анонс на матч WTA в Окленде

Поединок состоится 31 декабря, ориентировочное время начала встречи – 00:30 по Киеву

30 декабря 2024, 14:44 | Обновлено 30 декабря 2024, 14:54
301
0
Юлия Стародубцева – Жаклин Кристиан. Прогноз и анонс на матч WTA в Окленде
Коллаж Sport.ua

31 декабря 2024 года на турнире WTA 250 в Окленде состоится матч первого круга между украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой (WTA 101) и представительницей Румынии Жаклин Кристиан (WTA 85). Ориентировочное время начала игры – 00:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Юлия Стародубцева

Юлия Стародубцева в 2024 году сумела заявить о себе на крупных турнирах. Её лучшим достижением стал выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине, где она уступила Коко Гауфф. Также она проявила себя на US Open, где вышла в основную сетку через квалификацию, показав волю и стойкость в сложных матчах. Стародубцева известна своей универсальностью на корте, способностью адаптироваться к стилю соперницы и предпочтением атакующего тенниса. Она стремится доминировать в розыгрышах, используя мощные удары и агрессивную подачу. Однако в её игре иногда наблюдается нестабильность, особенно в напряжённых моментах матчей.


Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Жаклин Кристиан

Румынская теннисистка Жаклин Кристиан известна своим агрессивным стилем игры, который включает мощные удары с обеих сторон и агрессивную подачу. Её физическая подготовка и умение сохранять концентрацию в ключевые моменты делают её опасной соперницей для любой теннисистки. Кристиан также выделяется способностью адаптироваться к различным покрытиям, что позволяет ей успешно выступать на турнирах с разными условиями. В 2024 году её результаты оставляли желать лучшего, и главным достижением стал выход в полуфинал домашнего турнира WTA 250 в Клуж-Напока, где она уступила своей соотечественнице Ане Богдан.


Getty Images/Global Images Ukraine. Жаклин Кристиан

Прогноз на матч Юлия СтародубцеваЖаклин Кристиан

Ставка на тотал геймов больше 20.5 за коэффициент 1.70 выглядит обоснованной, учитывая высокую вероятность напряжённой борьбы в каждом сете.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
31 декабря -
00:30
Жаклин Кристиан
Тотал геймов больше 20.5 1.70 Сделать ставку
По теме:
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ипсвич – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Астон Вилла – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Юлия Стародубцева Жаклин Кристиан WTA Окленд прогнозы прогнозы на теннис
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»
Футбол | 29 декабря 2024, 15:07 49
Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»
Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»

Дмитрий Бабелюк прокомментировал новость о допинге украинского футболиста

ФОТО. Ига решает. Как Польша и Норвегия довели поединок до супертай-брейка
Теннис | 30 декабря 2024, 14:52 0
ФОТО. Ига решает. Как Польша и Норвегия довели поединок до супертай-брейка
ФОТО. Ига решает. Как Польша и Норвегия довели поединок до супертай-брейка

Свентек и Ян Зелиньски вырвали победу у Ульрикке Эйкери и Каспера Рууда в миксте

Виктор ГРАЧЕВ: «Ощущение, что внутри Шахтера происходит что-то нехорошее»
Футбол | 30.12.2024, 10:23
Виктор ГРАЧЕВ: «Ощущение, что внутри Шахтера происходит что-то нехорошее»
Виктор ГРАЧЕВ: «Ощущение, что внутри Шахтера происходит что-то нехорошее»
Переговоры ведутся. «Новый Месси» может продолжить карьеру в Серии А
Футбол | 29.12.2024, 16:39
Переговоры ведутся. «Новый Месси» может продолжить карьеру в Серии А
Переговоры ведутся. «Новый Месси» может продолжить карьеру в Серии А
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
Футбол | 29.12.2024, 15:15
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
28.12.2024, 23:22 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
30.12.2024, 10:00 3
Хоккей
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
29.12.2024, 22:18 10
Футбол
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
28.12.2024, 22:35 8
Футбол
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
28.12.2024, 19:31 2
Бокс
Рождественская гонка 2024. Джима и Пидручный – третьи в масс-старте
Рождественская гонка 2024. Джима и Пидручный – третьи в масс-старте
28.12.2024, 19:55 1
Биатлон
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
29.12.2024, 07:22 17
Футбол
Сын легенды. Ливерпуль и ПСЖ готовят 85 миллионов евро за топового форварда
Сын легенды. Ливерпуль и ПСЖ готовят 85 миллионов евро за топового форварда
28.12.2024, 23:54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем