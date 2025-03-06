Футболист сборной Украины травмировался. Динамо осталось без игрока основы
Александр Тымчик получил мышечную травму
Фулбек «Динамо» Александр Тымчик пропустит ближайшие матчи.
Правый защитник «Динамо» получил травму. Это произошло на тренировке во время подготовки к матчу украинской Премьер-Лиги против ЛНЗ. Соответственно, Александр не отправился вместе с командой в Черкассы на игру.
Клубные врачи «Динамо» диагностировали у Тымчика мышечную травму, скорее всего он пропустит несколько ближайших матчей команды.
Тымчик является игроком сборной Украины, которая уже 20 марта сыграет в поединке Лиги наций против Бельгии.
Ранее Ярмоленко рассказал, продолжит ли играть за сборную Украины.
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