Футболист сборной Украины травмировался. Динамо осталось без игрока основы

Фулбек «Динамо» Александр Тымчик пропустит ближайшие матчи.

Правый защитник «Динамо» получил травму. Это произошло на тренировке во время подготовки к матчу украинской Премьер-Лиги против ЛНЗ. Соответственно, Александр не отправился вместе с командой в Черкассы на игру.

Клубные врачи «Динамо» диагностировали у Тымчика мышечную травму, скорее всего он пропустит несколько ближайших матчей команды.

Тымчик является игроком сборной Украины, которая уже 20 марта сыграет в поединке Лиги наций против Бельгии.

Ранее Ярмоленко рассказал, продолжит ли играть за сборную Украины.