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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 12:29 | Обновлено 06 марта 2025, 12:50
1092
1

Футболист сборной Украины травмировался. Динамо осталось без игрока основы

Александр Тымчик получил мышечную травму

06 марта 2025, 12:29 | Обновлено 06 марта 2025, 12:50
1092
1
Футболист сборной Украины травмировался. Динамо осталось без игрока основы
ФК Динамо. Александр Тымчик

Фулбек «Динамо» Александр Тымчик пропустит ближайшие матчи.

Правый защитник «Динамо» получил травму. Это произошло на тренировке во время подготовки к матчу украинской Премьер-Лиги против ЛНЗ. Соответственно, Александр не отправился вместе с командой в Черкассы на игру.

Клубные врачи «Динамо» диагностировали у Тымчика мышечную травму, скорее всего он пропустит несколько ближайших матчей команды.

Тымчик является игроком сборной Украины, которая уже 20 марта сыграет в поединке Лиги наций против Бельгии.

Ранее Ярмоленко рассказал, продолжит ли играть за сборную Украины.

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Александр Тымчик Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига наций сборная Украины по футболу травма
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
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Gargantua81
ой это вообще не потеря. ужасный игрок.
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