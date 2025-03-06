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  4. Пропустит около месяца. Вингер Тоттенхэма пополнил лазарет клуба
Англия
06 марта 2025, 03:58 | Обновлено 06 марта 2025, 05:30
93
1

Пропустит около месяца. Вингер Тоттенхэма пополнил лазарет клуба

У Деяна Кулушевски проблемы с ногой

06 марта 2025, 03:58 | Обновлено 06 марта 2025, 05:30
93
1
Пропустит около месяца. Вингер Тоттенхэма пополнил лазарет клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Деян Кулушевски

Шведский вингер «Тоттенхэма» Деян Кулушевски не поможет команде в ближайших матчах, поскольку спортсмен пополнил лазарет клуба.

Футболист прогнозируемо выбыл из состава команды до конца марта из-за повреждения стопы. Сколько времени будет продолжаться восстановление спортсмена точно неизвестно.

«Последние пару недель у него болела нога, но он мог тренироваться и играть, и это ему не мешало. Но лучше не стало, потому мы провели дополнительные обследования, но никакой ясности нет. Мы просто ждем результатов нескольких анализов, чтобы выяснить степень этого.

Но он вряд ли вернется к международному перерыву», – сказал тренер клуба Ангелос Постекоглу.

Известно, что «Тоттенхэм» убрал шведского футболиста из заявки на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против АЗ. Также Кулушевски пропустит второй матч против клуба из Нидерландов и два поединка АПЛ против «Борнмута» и «Фулхэма».

В этом сезоне Деян отыграл 42 поединка, в которых оформил 10 голов и 10 результативных передач.

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Деян Кулушевски Тоттенхэм травма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: ФК Тоттенхэм
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Комментарии 1
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Falko
А нічого, що навіть із цілою ногою Кулусевскі проти Забарного б не зіграв? Хоча б тому, що Забарний проти Тоттенгема ще відбуватиме дискваліфікацію.
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