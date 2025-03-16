Раньери поставил ультиматум Довбику: «Это компромисс. А если он сдастся...»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал ситуацию, в которой оказался украинский форвард его команды Артем Довбик.

«Я заменил его в матче с «Атлетиком», когда считал нужным. Я оставил Дибалу, поскольку он мог стать ориентиром для команды впереди, чего Довбик не мог сделать.

Я много от него ожидаю, но он должен отреагировать – показать, каким игроком он является. Я верю в него, но он должен верить в нас. Это компромисс. А если он сдастся, у меня будет 25 других игроков, с которыми можно играть», – цитирует Раньери Calciomercato.

Сообщалось, что «Рома» определилась с будущим Довбика.