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  4. Раньери поставил ультиматум Довбику: «Это компромисс. А если он сдастся...»
Италия
16 марта 2025, 01:39 | Обновлено 16 марта 2025, 01:43
285
1

Раньери поставил ультиматум Довбику: «Это компромисс. А если он сдастся...»

Главный тренер Ромы все еще верит в Артема, но...

16 марта 2025, 01:39 | Обновлено 16 марта 2025, 01:43
285
1
Раньери поставил ультиматум Довбику: «Это компромисс. А если он сдастся...»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал ситуацию, в которой оказался украинский форвард его команды Артем Довбик.

«Я заменил его в матче с «Атлетиком», когда считал нужным. Я оставил Дибалу, поскольку он мог стать ориентиром для команды впереди, чего Довбик не мог сделать.

Я много от него ожидаю, но он должен отреагировать – показать, каким игроком он является. Я верю в него, но он должен верить в нас. Это компромисс. А если он сдастся, у меня будет 25 других игроков, с которыми можно играть», – цитирует Раньери Calciomercato.

Сообщалось, что «Рома» определилась с будущим Довбика.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Клаудио Раньери Артем Довбик
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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TolsTIyELF
Взять менеджером испанца и переход в Вильяреал. А дед пусть и дальше брешет. 
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