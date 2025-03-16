«Фундаментальный игрок». Вратарь Дженоа расхвалил Малиновского

Голкипер «Дженоа» Никола Леали прокомментировал игру украинского одноклубника Руслана Малиновского в матче 29-го тура итальянской Серии А, в котором тот отметился двумя результативными передачами.

«Малиновский привнесет опыт, качество и многое другое. Он – фундаментальный футболист. Это была замечательная игра от него, чтобы найти игровой ритм.

За эти месяцы он хорошо поработал над возвращением. Мы полностью его поддерживаем, потому что знаем, что он может изменить ситуацию», - цитирует Леали pianetagenoa1893.net.

Сообщалось, что Малиновский провел 150-й матч в Серии А.