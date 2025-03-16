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Италия
16 марта 2025, 01:30 | Обновлено 16 марта 2025, 01:32
126
0

«Фундаментальный игрок». Вратарь Дженоа расхвалил Малиновского

Никола Леали высоко оценил игру украинца

16 марта 2025, 01:30 | Обновлено 16 марта 2025, 01:32
126
0
«Фундаментальный игрок». Вратарь Дженоа расхвалил Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер «Дженоа» Никола Леали прокомментировал игру украинского одноклубника Руслана Малиновского в матче 29-го тура итальянской Серии А, в котором тот отметился двумя результативными передачами.

«Малиновский привнесет опыт, качество и многое другое. Он – фундаментальный футболист. Это была замечательная игра от него, чтобы найти игровой ритм.

За эти месяцы он хорошо поработал над возвращением. Мы полностью его поддерживаем, потому что знаем, что он может изменить ситуацию», - цитирует Леали pianetagenoa1893.net.

Сообщалось, что Малиновский провел 150-й матч в Серии А.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Руслан Малиновский
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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