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Италия
15 марта 2025, 18:47 | Обновлено 15 марта 2025, 18:55
311
0

Малиновский провел 150-й матч в Серии А. Статистика украинца

Украинец в последнем матче отметился двумя ассистами

15 марта 2025, 18:47 | Обновлено 15 марта 2025, 18:55
311
0
Малиновский провел 150-й матч в Серии А. Статистика украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновський

Хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский в матче против «Лечче» сыграл свой 150-й поединок в Серии A.

14 марта состоялась игра 29-го тура итальянского чемпионата между командами «Дженоа и «Лечче». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Малиновский отметился двумя результативными передачами.

В Серии A Руслан выступал в составе «Аталанты» и «Дженоа». За 150 матчей отметился 27 забитыми мячами и 27 ассистами. За «Аталанту» украинский хавбек провел 115 поединков, за «Дженоа» – 35.

В текущей кампании Серии А Малиновский принял участие в 7 встречах и отдал 2 результативные передачи. «Дженоа» располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата (8 побед, 11 ничьих, 10 поражений).

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Серия A Дженоа Лечче чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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