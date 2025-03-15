Малиновский провел 150-й матч в Серии А. Статистика украинца

Хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский в матче против «Лечче» сыграл свой 150-й поединок в Серии A.

14 марта состоялась игра 29-го тура итальянского чемпионата между командами «Дженоа и «Лечче». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Малиновский отметился двумя результативными передачами.

В Серии A Руслан выступал в составе «Аталанты» и «Дженоа». За 150 матчей отметился 27 забитыми мячами и 27 ассистами. За «Аталанту» украинский хавбек провел 115 поединков, за «Дженоа» – 35.

В текущей кампании Серии А Малиновский принял участие в 7 встречах и отдал 2 результативные передачи. «Дженоа» располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата (8 побед, 11 ничьих, 10 поражений).