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Италия
15 марта 2025, 21:49 | Обновлено 15 марта 2025, 22:06
983
1

Рома летом продаст Довбика только при одном условии

«Волки» не планируют сильно терять на трансфере футболиста

15 марта 2025, 21:49 | Обновлено 15 марта 2025, 22:06
983
1
Рома летом продаст Довбика только при одном условии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может покинуть клуб в следующее трансферное окно.

По информации Yahoo, римский клуб рассматривает трансфер Артема следующим летом, его показатели не впечатляют руководство, а сам украинец не является неприкосновенным игроком.

«Рома продаст Довбика при условии, если клубу поступит заманчивые предложения и они не потеряют много денег на его трансфере. Прошлым летом «Рома» заплатила «Жироне» за Артема 30.5 млн евро.

Еще одним кандидатом на уход из «Ромы» является чемпион мира Матс Хуммельс. Руководство «волков» недовольно стилем жизни немца и его отношением к делу.

В этом сезоне на клубном уровне Артем Довбик провел 37 матчей, в которых забил 14 голов и отметился четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что украинцем интересует «Интер».

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Матс Хуммельс Артем Довбик трансферы Серии A трансферы Рома Рим
Дмитрий Олейник Источник: Yahoo Sports
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apepa
Никто в мире уже не заплатит 30 миллионов за это полено.. Придёцца руководству клуба смирицца что они потеряли 10-20 миллионов.
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