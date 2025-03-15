Рома летом продаст Довбика только при одном условии

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может покинуть клуб в следующее трансферное окно.

По информации Yahoo, римский клуб рассматривает трансфер Артема следующим летом, его показатели не впечатляют руководство, а сам украинец не является неприкосновенным игроком.

«Рома продаст Довбика при условии, если клубу поступит заманчивые предложения и они не потеряют много денег на его трансфере. Прошлым летом «Рома» заплатила «Жироне» за Артема 30.5 млн евро.

Еще одним кандидатом на уход из «Ромы» является чемпион мира Матс Хуммельс. Руководство «волков» недовольно стилем жизни немца и его отношением к делу.

В этом сезоне на клубном уровне Артем Довбик провел 37 матчей, в которых забил 14 голов и отметился четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что украинцем интересует «Интер».