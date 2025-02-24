Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира
Артемом заинтересовался «Интер»
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может покинуть клуб в следующее трансферное окно.
По информации TuttoMercatoWeb, лидер миланского «Интера» Маркус Тюрам заинтересовал «ПСЖ». Парижане попытаются приобрести Тюрама следующим летом. «Сине-черные» в случае ухода Тюрама готовы рассмотреть трансфер Артема Довбика. В офисе итальянского гранда уже долгое время ходят разговоры о возможном трансфере нападающего сборной Украины. В противоположном направлении в Рим может поехать хавбек «Интера» Давиде Фраттези.
В этом сезоне на клубном уровне Артем Довбик провел 33 матча, в которых забил 13 голов и отметился четырьмя ассистами.
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