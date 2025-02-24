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  4. Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Италия
24 февраля 2025, 18:40 |
382
1

Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 

Артемом заинтересовался «Интер»

24 февраля 2025, 18:40 |
382
1
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может покинуть клуб в следующее трансферное окно.

По информации TuttoMercatoWeb, лидер миланского «Интера» Маркус Тюрам заинтересовал «ПСЖ». Парижане попытаются приобрести Тюрама следующим летом. «Сине-черные» в случае ухода Тюрама готовы рассмотреть трансфер Артема Довбика. В офисе итальянского гранда уже долгое время ходят разговоры о возможном трансфере нападающего сборной Украины. В противоположном направлении в Рим может поехать хавбек «Интера» Давиде Фраттези.

В этом сезоне на клубном уровне Артем Довбик провел 33 матча, в которых забил 13 голов и отметился четырьмя ассистами.

Ранее Довбик назвал причину неудачного дебюта за «Рому».

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Маркус Тюрам Артем Довбик Рома Рим Интер Милан трансферы Серии A трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 1
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Andromed
ой ой, в Італії вболівальники дуже не люблять такі трансфери, Довбика зненавидять
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