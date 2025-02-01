Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это была моя ошибка». Довбик назвал причину неудачного дебюта за Рому
Италия
01 февраля 2025, 11:59 |
289
0

«Это была моя ошибка». Довбик назвал причину неудачного дебюта за Рому

Артем все объяснил

01 февраля 2025, 11:59 |
289
0
«Это была моя ошибка». Довбик назвал причину неудачного дебюта за Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик рассказал, почему ему не удалось сразу продемонстрировать свой потенциал в составе римского клуба.

«Эти месяцы были непростыми: новый чемпионат, три смены тренеров, изучение новой тактики и некоторые физические проблемы. Теперь я понимаю итальянский футбол лучше, чем раньше, и надеюсь, что все станет лучше.

Это первый год, когда я так много играю на трех фронтах. Наш медицинский персонал сделал все возможное, чтобы помочь мне, и теперь после лечения колена я чувствую себя гораздо лучше.

Я играл травмированным, был готов не сто процентов и все равно выходил на поле. Это было мое заблуждение, я должен был отдохнуть, но я чувствовал необходимость быть с командой в трудные моменты. Однако теперь чувствую себя хорошо.

Язык футбола универсален. Я приехал в Италию после опыта, полученного в Испании, где играют в совсем другой футбол. Теперь я начинаю понимать Серию А. Это больше личной борьбы, агрессивная и компактная защита, в ней трудно добиться успеха. Нелегко играть против трех защитников соперника в штрафной. Это часть процесса адаптации», – цитирует Артема Il Messaggero.

Сообщалось, что Довбик удивительным образом не забил «Айнтрахту».

По теме:
Аталанта – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ВИДЕО. Кто оформил дубль? Парма продолжила неудачную серию, грозит вылет
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший футболист ПСЖ на правах аренды будет играть в Комо
чемпионат Италии по футболу Рома Рим Серия A Артем Довбик
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый в истории. Украинский вратарь подписал контракт с Атлетико
Футбол | 31 января 2025, 11:05 2
Первый в истории. Украинский вратарь подписал контракт с Атлетико
Первый в истории. Украинский вратарь подписал контракт с Атлетико

Глеб Удовиченко стал первым украинцем в системе мадридского гранда

Таблица коэффициентов. Украина провела наихудший сезон за последние 28 лет
Футбол | 01 февраля 2025, 06:23 39
Таблица коэффициентов. Украина провела наихудший сезон за последние 28 лет
Таблица коэффициентов. Украина провела наихудший сезон за последние 28 лет

Шахтер и Динамо попрощались с еврокубками и остались без евровесны

Нереализованный пенальти. Бущан дебютировал в Аль-Шабабе с поражения
Футбол | 31.01.2025, 21:17
Нереализованный пенальти. Бущан дебютировал в Аль-Шабабе с поражения
Нереализованный пенальти. Бущан дебютировал в Аль-Шабабе с поражения
Борнмут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 01.02.2025, 10:18
Борнмут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Борнмут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Футбол | 31.01.2025, 17:34
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
30.01.2025, 23:55 324
Футбол
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
30.01.2025, 08:25 3
Футбол
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
31.01.2025, 08:26
Футбол
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
30.01.2025, 12:48 9
Бокс
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
31.01.2025, 00:05 4
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
31.01.2025, 08:53
Бокс
Эксперт объяснил, почему Бущана продали за три миллиона евро
Эксперт объяснил, почему Бущана продали за три миллиона евро
30.01.2025, 09:02 2
Футбол
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
31.01.2025, 16:20 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем