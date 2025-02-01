«Это была моя ошибка». Довбик назвал причину неудачного дебюта за Рому

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик рассказал, почему ему не удалось сразу продемонстрировать свой потенциал в составе римского клуба.

«Эти месяцы были непростыми: новый чемпионат, три смены тренеров, изучение новой тактики и некоторые физические проблемы. Теперь я понимаю итальянский футбол лучше, чем раньше, и надеюсь, что все станет лучше.

Это первый год, когда я так много играю на трех фронтах. Наш медицинский персонал сделал все возможное, чтобы помочь мне, и теперь после лечения колена я чувствую себя гораздо лучше.

Я играл травмированным, был готов не сто процентов и все равно выходил на поле. Это было мое заблуждение, я должен был отдохнуть, но я чувствовал необходимость быть с командой в трудные моменты. Однако теперь чувствую себя хорошо.

Язык футбола универсален. Я приехал в Италию после опыта, полученного в Испании, где играют в совсем другой футбол. Теперь я начинаю понимать Серию А. Это больше личной борьбы, агрессивная и компактная защита, в ней трудно добиться успеха. Нелегко играть против трех защитников соперника в штрафной. Это часть процесса адаптации», – цитирует Артема Il Messaggero.

Сообщалось, что Довбик удивительным образом не забил «Айнтрахту».