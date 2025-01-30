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Лига Европы
30 января 2025, 22:22 | Обновлено 30 января 2025, 22:34
2320
0

ВИДЕО. Дикий промах. Довбик удивительным образом не забил Айнтрахту

Артем Довбик не забил с нескольких метров

30 января 2025, 22:22 | Обновлено 30 января 2025, 22:34
2320
0
ВИДЕО. Дикий промах. Довбик удивительным образом не забил Айнтрахту
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 30 января, проходит матч 8-го тура Лиги Европы между «Ромой» и франкфуртским «Айнтрахтом».

Матч принимает стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 14-й минуте матча украинский нападающий хозяев поля Артем Довбик не забил в ворота соперника с нескольких метров.

❗️ ВИДЕО. Дикий промах. Довбик удивительным образом не забил Айнтрахту

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Рома Рим Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Артем Довбик видео голов и обзор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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