В четверг, 30 января, проходит матч 8-го тура Лиги Европы между «Ромой» и франкфуртским «Айнтрахтом».

Матч принимает стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 14-й минуте матча украинский нападающий хозяев поля Артем Довбик не забил в ворота соперника с нескольких метров.

❗️ ВИДЕО. Дикий промах. Довбик удивительным образом не забил Айнтрахту