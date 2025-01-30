Лига Европы30 января 2025, 22:22 | Обновлено 30 января 2025, 22:34
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ВИДЕО. Дикий промах. Довбик удивительным образом не забил Айнтрахту
Артем Довбик не забил с нескольких метров
30 января 2025, 22:22 | Обновлено 30 января 2025, 22:34
2320
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В четверг, 30 января, проходит матч 8-го тура Лиги Европы между «Ромой» и франкфуртским «Айнтрахтом».
Матч принимает стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 14-й минуте матча украинский нападающий хозяев поля Артем Довбик не забил в ворота соперника с нескольких метров.
❗️ ВИДЕО. Дикий промах. Довбик удивительным образом не забил Айнтрахту
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