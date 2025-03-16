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16 марта 2025, 02:00 |
145
0

ВИДЕО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 зажгла в полупрозачном боди

Ивана Кнолль знает как заявить о себе

16 марта 2025, 02:00 |
145
0
ВИДЕО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 зажгла в полупрозачном боди
Instagram. Ивана Кнолль

Модель, DJ и самая сексуальная фанатка сборной Чемпионата мира-2022 Ивана Кнолль снова привлекла внимание, представив новый DJ-сет.

Для выступления она выбрала смелый образ – полупрозрачное красное боди с надписями и пушистыми манжетами, что подчеркнуло её соблазнительный стиль.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ивана не только профессионально работала за пультом, но и очаровала подписчиков своей харизмой и внешностью.

Её видео быстро набирает просмотры, а она продолжает покорять не только футбольные трибуны, но и музыкальную сцену.

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видео Ивана Кнолль lifestyle девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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