ВИДЕО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 зажгла в полупрозачном боди
Ивана Кнолль знает как заявить о себе
Модель, DJ и самая сексуальная фанатка сборной Чемпионата мира-2022 Ивана Кнолль снова привлекла внимание, представив новый DJ-сет.
Для выступления она выбрала смелый образ – полупрозрачное красное боди с надписями и пушистыми манжетами, что подчеркнуло её соблазнительный стиль.
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Ивана не только профессионально работала за пультом, но и очаровала подписчиков своей харизмой и внешностью.
Её видео быстро набирает просмотры, а она продолжает покорять не только футбольные трибуны, но и музыкальную сцену.
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