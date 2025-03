В ночь на 15 марта Александр Бублик встретился с Корентеном Муте в четвертьфинале хардового челленджера в Финиксе, США.

Представитель Казахстана, который родился на россии, победил со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 7:5 за 2 часа и 27 минут.

В финальной партии Бублик вел 5:1 с двумя брейками, отдал 4 гейма подряд, но снова сделал брейк и вышел подавать на матч.

Александр начал набивать мяч об корт и в этот момент Муте сказал: «Я еще не готов». Бублик ответил: «Мне насрать».

После завершения встречи, во время рукопожатия Муте и Бублик начали спорить, из-за чего судье на вышке пришлось встать между ними. Рефери даже успокаивал Бублика, который размахивал руками.

Бублик в полуфинале прошел первого сеяного Нуну Боржеша и в поединке за трофей встретится с самым перспективным игроком Тура Жоау Фонсекой (Бразилия, ATP 80).

ВИДЕО. «Мне насрать» Корни дают о себе знать: как Бублика в США успокаивали

Alexander Bublik to Corentin Moutet during their match at a Challenger event in Phoenix. *Bublik about to serve* Moutet: “I’m not ready.” Bublik: “I don’t give a sh*t” 💀 pic.twitter.com/I7qIqNL8KA

The fight between bublik and moutet (you can’t hear what’s being said but the background music is hilarious) pic.twitter.com/OKyZDWgANb

Phoenix Ch QF: DHDJDJDJSHDJ 😭 this is how it looked in TC



After Alexander Bublik d. Corentin Moutet 2-6, 7-6(4), 7-5, the exchange went on even if A. Bublik left 😭 just as what @Gill_Gross said~



Them always at the scene 🫠



🎥 @ATPChallenger via TC USpic.twitter.com/6WVUF1umXn https://t.co/Lek52gQwAV