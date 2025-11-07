Сачко вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Меце и сказал «Слава Украине»

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 222) проводит лучшую неделю в карьере.

Первый номер украинского тенниса стартовал на соревнованиях АТР 250 в Меце (Франция) с квалификации, где в первом раунде прошел Александра Шевченко (Казахстан, ATP 97), а в финале отбора уступил Клеману Табуру (Франция, ATP 243).

Сачко попал в основную сетку как лаки-лузер и отлично воспользовался предоставленным шансом. Вначале он переиграл Джованни Мпеши Перрикара (Франция, ATР 59), который славится своей мощной подачей. А затем сотворил главную сенсацию турнира, выбив 13-ю ракетку мира Александра Бублика (Казахстан).

В четвертьфинале Виталию предоставился отличный шанс взять реванш у Табура за поражение в финале квалов – Сачко одержал победу в трех партиях. 7 ноября Виталий в полуфинале Меца поборется против представителя США Лернера Тьена (АТР 38).

Виталий впервые в своей карьере сыграет в полуфинале на уровне Тура. Также впервые с 2017 года украинский теннисист добрался до такой стадии – восемь лет назад это сделал Александр Долгополов в Шэньчжэне.

Результаты Сачко на турнире АТР 250 в Меце:

Q1: Виталий Сачко – Александр Шевченко [2] – 6:3, 6:1

Q2: Виталий Сачко – Клеман Табур – 7:5, 3:6, 2:6

R1: Виталий Сачко [LL] – Джованни Мпеши Перрикар – 7:6 (12:10), 6:3

R2: Виталий Сачко [LL] – Александр Бублик [3] – 7:5, 3:6, 7:5

QF: Виталий Сачко [LL] – Клеман Табур [Q] – 6:4, 3:6, 6:4

SF: Виталий Сачко [LL] – Лернер Тьен

Sport.ua долгое время не освещал результаты Сачко – в марте 2025 года Виталий сыграл в одной паре с коллаборантом Олегом Приходько на челленджере в Шербуре, где выиграл трофей. Виталий отказался называть причины такого поступка и отдалился от украинской аудитории, в частности никак не используя свои социальные сети и флеш-интервью после матчей для того, чтобы рассказать о войне в Украине и напомнить о важности поддержки нашей страны.

Спустя полгода Виталий впервые напомнил всем, что он – украинский теннисист. После победы над Табуром Сачко дал флеш-интервью на корте, где в конце сказал «Слава Украине!». Кроме того, Сачко также дал интервью журналисту Бену Ротенбергу, где рассказал о войне в Украине. В ближайшее время вы сможете прочитать интервью на сайте Sport.ua.

Sport.ua продолжит освещать результаты Сачко и надеется, что та позиция, которой он делится в Меце, не является единоразовой акцией. Кроме того, у Виталия «на руках» два предложения интервью: от Sport.ua и популярного теннисного ресурса «Большой теннис Украины». У Виталия есть отличный шанс расставить все точки над і.

Sport.ua желает удачи Сачко в предстоящем матче против Лернера Тьена, который начнется 7 ноября ориентировочно в 19:00 по Киеву. Sport.ua проведет видеотрансляцию поединка.

АТР 250 Мец. Пары 1/2 финала

Кэмерон Норри [7] – Лоренцо Сонего

Виталий Сачко [LL] – Лернер Тьен

